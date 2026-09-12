Параллельный импорт умирает? Как бы не так!

Целиков: доля альтернативных поставок автомобилей достигла 59% от всего импорта

Более половины (59%) от всех ввезенных в РФ новых легковушек в августе – это альтернативные поставки в обход официальных импортеров.

Такие данные приводит глава «Автостата» Сергей Целиков: из 37,7 тысяч попавших к нам в августе новых иномарок 22,2 тысячи – это параллельный импорт. На 69% больше, чем в августе прошлого года! А самом популярной «альтернативной» моделью стала Mazda CX-5, которую в августе купили более трех тысяч россиян. И это безоговорочный лидер, ведь замыкающие тройку Nissan Qashqai и Toyota RAV4 не достигли в августовских продажах и тысячи экземпляров.

Топ-10 моделей альтернативного импорта, август 2026:

Mazda CX-5 - 3271 шт.

Nissan Qashqai - 954 шт.

Toyota RAV4- 872 шт.

Toyota Highlander - 850 шт.

Changan Qiyuan Q05 - 661 шт.

Volkswagen Tharu 663 шт.

Changan Qiyuan A06 - 540 шт.

Kia Seltos - 534 шт.

Zeekr 8X - 497 шт.

Audi Q3 - 436 шт

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