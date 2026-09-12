Параллельный импорт умирает? Как бы не так!
Целиков: доля альтернативных поставок автомобилей достигла 59% от всего импорта
Более половины (59%) от всех ввезенных в РФ новых легковушек в августе – это альтернативные поставки в обход официальных импортеров.
Такие данные приводит глава «Автостата» Сергей Целиков: из 37,7 тысяч попавших к нам в августе новых иномарок 22,2 тысячи – это параллельный импорт. На 69% больше, чем в августе прошлого года! А самом популярной «альтернативной» моделью стала Mazda CX-5, которую в августе купили более трех тысяч россиян. И это безоговорочный лидер, ведь замыкающие тройку Nissan Qashqai и Toyota RAV4 не достигли в августовских продажах и тысячи экземпляров.
Топ-10 моделей альтернативного импорта, август 2026:
- Mazda CX-5 - 3271 шт.
- Nissan Qashqai - 954 шт.
- Toyota RAV4- 872 шт.
- Toyota Highlander - 850 шт.
- Changan Qiyuan Q05 - 661 шт.
- Volkswagen Tharu 663 шт.
- Changan Qiyuan A06 - 540 шт.
- Kia Seltos - 534 шт.
- Zeekr 8X - 497 шт.
- Audi Q3 - 436 шт
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