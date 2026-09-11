Эти ушедшие иностранные бренды первыми вернутся на российский рынок

Первыми на рынок РФ вернутся Hyundai и Kia, затем Toyota, BMW и Land Rover

Разговоры о том, что мировые автобренды снова приедут в Россию, звучат все громче. Правда, часть из них официально и не уходила – просто присутствие здесь заметно сжалось. И все же эксперты уверены: восстановление дилерских сетей уже началось.

Перестройка логистики взвинтила цены на машины, причем изрядно. Зато поклонников Toyota и Mazda ценник не пугает. Их привлекает ремонтопригодность, понятный сервис и запчасти, которые не приходится ждать месяцами. Содержать такую машину относительно недорого, за рулем она радует, да и продать ее потом реально, потеряв совсем немного.

По сути, серые поставки Toyota и Mazda – для дилеров способ выжить и сохранить сеть сбыта. Только они дают заработок на продаже и вторую часть прибыли – за обслуживание.

И кто же окажется первым? Вопреки ожиданиям, не японцы, а корейцы. Заводы, которые строят в Казахстане, входящем в Таможенный союз (ЕАЭС), позволяют обойти пошлины между странами. Hyundai и Kia уже вовсю готовятся к такому шагу.

Следом за ними подтянутся японцы – сначала Toyota, потом остальные бренды. Из европейцев быстрее всех вернутся BMW и Land Rover. А вот Mercedes-Benz и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого и без того хватает проблем.

Уступать без боя китайские бренды, очевидно, не собираются. Старым игрокам придется приложить немало усилий, чтобы отвоевать прежние позиции на рынке РФ.

О том, какие подержанные седаны реже требуют ремонта, «За рулем» рассказывал в своем рейтинге надежных моделей.

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