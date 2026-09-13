В России появится крутой минивэн со статуэткой в стиле Rolls-Royce на капоте

Voyah представил флагманский минивэн Dreamer 9 с ценой от 5,54 млн рублей

Старшая модель китайской марки Voyah получила имя Dreamer 9, и до российского рынка автомобиль доберется.

Облик новинки выполнен в той же фирменной стилистике, что и у флагманского кроссовера Taishan, недавно представленного для России, – так что знакомые черты уже видели те, кто следит за брендом.

Экстерьер и размеры Voyah Dreamer 9

Спереди в глаза бросается массивная хромированная решетка радиатора с вертикальными планками. Центральная эмблема – отдельная история: ее регулируют по высоте, да к тому же она получила эффектную подсветку. В опциях заявлены головные фары Huawei XPixel, умеющие проецировать изображения.

Название марки вынесено на заднюю стойку и на перемычку между фонарями. Цветовая гамма кузова насчитывает шесть вариантов, причем встречаются и двухцветные исполнения.

Габариты, прямо скажем, внушительные: 5325 мм в длину при ширине 1998 мм и высоте 1805 мм. Колесная база – 3200 мм.

Салон и автопилот Huawei

Внутри передняя панель собрана из компактной цифровой «приборки» и крупного сдвоенного экрана, который обслуживает и мультимедиа, и переднего пассажира.

Кресла второго ряда обзавелись встроенными блоками управления в подлокотниках. Есть у них и режим невесомости, и функция поворота – с ней садиться и выходить заметно удобнее.

Холодильник, откидные мониторы, небольшие столики – все это в списке удобств салона.

За интеллектуальные системы отвечает комплекс Huawei Qiankun ADS 5. Он построен на базе 37 датчиков и четырех лидаров, один из которых – 896-строчный.

Моторы, батареи и цена

Архитектура – 800-вольтовая, а силовая установка бывает двух типов: подзаряжаемый гибрид либо чистый электромобиль. Полный привод в обоих случаях, других вариантов не предусмотрено.

В состав гибрида входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и пара электродвигателей – 204 л.с. спереди и 408 л.с. сзади. В сумме они выдают 612 л.с.

Тяговая батарея на 65 кВт·ч обеспечивает до 340 км на электротяге по циклу CLTC; по международному стандарту WLTC цифры скромнее – 300 и 291 км в зависимости от модификации. Зато благодаря быстрой зарядке 5C уровень с 20 до 80% восстанавливается всего за 12 минут.

Электрическая версия получила два мотора: 238 л.с. на передней оси и 408 л.с. на задней, суммарная отдача доходит до 646 л.с. Аккумулятор емкостью 120 кВт·ч позволяет проехать до 701 км по CLTC.

Самый динамичный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч. В техническом оснащении также значатся трехкамерная пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами и управляемые задние колеса с углом поворота до 10 градусов.

По деньгам вышло любопытнее, чем ожидалось: изначально речь шла о старте от 500 тыс. юаней, однако на момент публикации предварительный ценник составил от 430 тыс. до 530 тыс. юаней. В рублях это эквивалентно 5,54-6,82 млн.

Про другой китайский внедорожник с продвинутым автопилотом «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!