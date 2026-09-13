Новый надежный кроссовер Kia дешевле 2 млн рублей начали продавать в России

Новые кроссоверы Kia Sonet предлагаются в РФ с ценами от 1,75 млн рублей

На одной из крупнейших онлайн-площадок объявлений выставили на продажу новый кроссовер Kia Sonet – одну из самых компактных и доступных моделей в SUV-линейке корейского бренда. Заказать такую машину можно за 1 750 000 рублей, а уже привезенный экземпляр из наличия отдают за 2 650 000 рублей.

Kia Sonet

Иркутск – первый город, где всплыло предложение: 1 750 000 рублей, и новый Kia Sonet 2024 года выпуска обещают доставить «под ключ». Про комплектацию в объявлении молчат. Правда, если реальный автомобиль окажется таким же, как на снимках, покупатель получит кроссовер с двухцветной окраской кузова (красный с черным) и кожаным салоном.

Перечень опций у этого варианта такой: однозонный климат-контроль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кожаный мульти-руль, электростеклоподъемники во всех дверях, электропривод зеркал, передний центральный подлокотник и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Интерьер Kia Sonet

Зато машина из Астрахани по оснащению куда скромнее. За 2 650 000 рублей там продают новый Kia Sonet 2023 года выпуска из наличия: кондиционер вместо климат-контроля, экран мультимедиа меньшего размера, аналоговая панель приборов и запуск двигателя обычным ключом. Кожаный мультифункциональный руль, электростеклоподъемники и часть других опций при этом на месте.

Силовой агрегат у обеих машин одинаковый – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 л. с. с цепным приводом ГРМ и системой распределенного впрыска топлива (MPI).

Коробка передач – вариатор, а привод только передний.

Выходит, при всей разнице в комплектациях и годах выпуска технически это один и тот же автомобиль.

Любопытно, что китайский компактный кроссовер Geely Coolray обходится дороже даже в новой базовой комплектации – 2 774 990 рублей.

Миниатюрный Tenet T4L после недавнего подорожания стартует от 2 329 000 рублей, а бюджетный белорусский Belgee X50+ – минимум от 2 319 990 рублей.

О недорогих машинах с заманчивым ценником «За рулем» уже рассказывал на примере VinFast VF 2.

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