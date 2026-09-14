Надежный и экономичный кроссовер Toyota начали продавать в России: известна цена
Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross добрался до российского рынка.
Машины 2025 и 2026 годов выпуска уже стоят в шоу-румах сразу нескольких дилерских центров Москвы и Санкт-Петербурга. Поставляют их, разумеется, по каналам параллельного импорта.
Выбор, впрочем, невелик: клиентам предлагают две версии исполнения – Elite и Delux. Что до цен, то они варьируются от 3,9 до 4 млн рублей.
Еще недавно такой кроссовер можно было заказать только заранее. Сейчас, между прочим, он появился в свободной продаже.
В линейке японского бренда Corolla Cross занимает позицию на ступень ниже RAV4. Производство налажено в Китае, на мощностях совместного предприятия FAW Toyota, откуда автомобили и отправляют в Россию.
Под капотом – связка из 2,0-литрового атмосферного двигателя, электромотора и вариатора e-CVT. Привод предусмотрен только передний. Суммарная отдача силовой установки достигает 196 л.с.
Базовая версия уже может похвастаться камерой заднего вида и бесключевым доступом. Плюс к этому – 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы, однозонный климат-контроль и люк на крыше.
Доплатив за топовое исполнение, покупатель получает кожаную отделку салона, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и парктроники по всему периметру.
О другой версии кроссовера, которую готовят для России, «За рулем» уже рассказывал.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube