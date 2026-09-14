Надежный и экономичный кроссовер Toyota начали продавать в России: известна цена

Toyota Corolla Cross: гибридный кроссовер в версиях Elite и Delux продают в России от 3,9 млн рублей

Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross добрался до российского рынка.

Машины 2025 и 2026 годов выпуска уже стоят в шоу-румах сразу нескольких дилерских центров Москвы и Санкт-Петербурга. Поставляют их, разумеется, по каналам параллельного импорта.

Выбор, впрочем, невелик: клиентам предлагают две версии исполнения – Elite и Delux. Что до цен, то они варьируются от 3,9 до 4 млн рублей.

Еще недавно такой кроссовер можно было заказать только заранее. Сейчас, между прочим, он появился в свободной продаже.

Toyota Corolla Cross

В линейке японского бренда Corolla Cross занимает позицию на ступень ниже RAV4. Производство налажено в Китае, на мощностях совместного предприятия FAW Toyota, откуда автомобили и отправляют в Россию.

Под капотом – связка из 2,0-литрового атмосферного двигателя, электромотора и вариатора e-CVT. Привод предусмотрен только передний. Суммарная отдача силовой установки достигает 196 л.с.

Базовая версия уже может похвастаться камерой заднего вида и бесключевым доступом. Плюс к этому – 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы, однозонный климат-контроль и люк на крыше.

Интерьер Toyota Corolla Cross

Доплатив за топовое исполнение, покупатель получает кожаную отделку салона, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и парктроники по всему периметру.

О другой версии кроссовера, которую готовят для России, «За рулем» уже рассказывал.