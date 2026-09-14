Названы самые доступные в обслуживании автомобили

Fit Service: Средний чек на ремонт авто старше 20 лет превысил 14 тыс. рублей

Международная сеть автосервисов Fit Service проанализировала, как возраст автомобиля отражается на стоимости его ремонта и обслуживания. Исследование показало, что самые низкие расходы у владельцев новых машин, тогда как обслуживание возрастного транспорта дорожает быстрее среднего по сети.

За восемь месяцев 2026 года общий средний чек по ремонту и обслуживанию составил 13 372 рубля, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом динамика внутри возрастных групп заметно различается. Самыми доступными в обслуживании остаются автомобили до трех лет: их средний чек составил 6 716 рублей, снизившись на 24% по сравнению с прошлым годом. У машин возрастом 4-5 лет он достиг 12 376 рублей и вырос на 7%.

После шести лет стоимость визита в сервис начинает расти. Для автомобилей 6-9 лет средний чек составил 13 864 рубля, увеличившись на 11%. У машин 10-19 лет он достиг 14 454 рублей, что на 16% выше прошлого года. Самый заметный рост зафиксирован у автомобилей старше 20 лет: их средний чек составил 14 178 рублей, прибавив 21% за год. Это на 806 рублей выше общего среднего чека по сети и на 7 462 рубля больше, чем у машин до трех лет.

Такая динамика объясняется накопленным износом узлов и деталей. Одна поездка в сервис для возрастного авто нередко объединяет несколько задач: плановое обслуживание, работы с подвеской, рулевым управлением, тормозной системой, двигателем и трансмиссией. Кроме того, владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают уже не на профилактику, а с конкретной неисправностью.

Директор сети Татьяна Овчинникова отмечает, что в первые годы эксплуатации владельцы приезжают на регулярное ТО, замену расходников и диагностику, а доля сложных ремонтов еще невелика. После десяти лет автомобиль требует более системного подхода: вместе с заменой изношенной детали механик нередко обнаруживает сопряженные проблемы.

Возраст обслуживаемого автопарка растет. В 2026 году средний возраст машин, приезжающих в сеть, составил 12,8 года против 12,1 года в 2025-м. В структуре обращений преобладают автомобили 10-19 лет – 53%. На машины старше 20 лет приходится 14%, на авто 6-9 лет – 19%, а доли машин до трех лет и 4-5 лет составляют по 7%.

Эксперты рекомендуют владельцам автомобилей старше шести лет не ограничиваться заменой масла. Важно регулярно проверять ходовую часть, тормоза, рулевое управление, технические жидкости и электрооборудование. Поводом для внеплановой диагностики становятся посторонние звуки, вибрации, ухудшение управляемости, течи и рост расхода топлива.