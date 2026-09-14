Когда и насколько подорожают автомобили?

Целиков: Конец сентября может оказаться выгодным моментом для покупки авто

Цены на российском авторынке растут третий месяц подряд, и до конца года этот процесс продолжится.

Такой вывод озвучил руководитель «Автостата» Сергей Целиков. По данным агентства, средневзвешенная цена автомобиля в августе составляла около 3,5 млн рублей, а снижение курса рубля и сентябрьские корректировки прайсов приведут к дальнейшему росту этого показателя. К концу года он может составлять уже 3,7-3,8 млн рублей, и рост по отношению к прошлому году составит 8-11%.

«Если время для смены автомобиля подошло, то конец сентября может оказаться достаточно выгодным моментом для приобретения нового авто. Производители и дилеры только начали корректировать свои прайс-листы. И падение курса рубля еще не отыграно», – отмечает Целиков.

По мнению эксперта, сейчас быстрее всего дорожают автомобили параллельного импорта – к концу года рост может составить 20%. Чуть меньше (на 10-15%) вырастут цены на прямые дистрибьюторские поставки из-за рубежа, а минимальный рост (4-8%) ожидается на автомобили российской сборки.

В конце III квартала можно попасть на хорошее предложение – официальные дилеры стремятся выполнить план для получения бонусов и «сливают» машины, объясняет Целиков. А вот заказ авто «под себя» из-за рубежа сейчас будет происходить уже по новому курсу, на 15-20% дороже, чем летом. Исключение – предоплаченные поставщиками «параллельные» машины, такие еще можно успеть найти.

Ранее «За рулем» рассказал, что параллельный импорт, не смотря ни на что, продолжает развиваться.