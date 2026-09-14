Когда решат вопрос с топливом в Санкт-Петербурге и Ленобласти?

Губернатор Ленинградской области пообещал перестроить логистику поставок бензина

Логистические цепочки поставок топлива в Ленинградскую область будут перестроены к началу октября.

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что сейчас работа над этим ведется совместно с крупными нефтяными компаниями. Ситуацию с топливом обострила недавняя атака дронов на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на «Киришинефтеоргсинтез», отметил губернатор. Поэтому сейчас логистика выстаивается через другие заводы, а областные НПЗ – ремонтируются. Перезапустить их рассчитывают в тот же срок, в начале октября.

«Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта», – написал Дрозденко.

В регионе наблюдается нехватка бензинов АИ-92 и АИ-95, а на дизтопливе последние события не отразились, заверил губернатор. Уже сейчас некоторые нефтяные компании вдвое увеличили поставки топлива в регион – по идее, это должно закрыть перебои других производителей, чьи НПЗ попали под недавние удары. Вероятно, что область ждет введение заправок по системе «чет/нечет». Жителей просят сохранять спокойствие и не запасать топливо впрок.

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