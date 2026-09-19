Как определить, что АКБ скоро «умрет» — рассказываем верный способ!

«За рулем» объяснил, как проверить состояние аккумуляторной батареи автомобиля

Осенью состояние АКБ хочется знать наверняка – сдюжит ли в первые заморозки?

Покупная (не родная) аккумуляторная батарея обычно служит 4-5 лет, а батаря EFB и AGM легко протянет и того больше. Но первый «звоночек» – именно на этом рубеже: если батарея именно такого возраста, надо быть готовым к ее скорой кончине. В теплую погоду аккумулятор может нормально справляться со своими задачами, но как только температура воздуха упадет в «минус», возможны сюрпризы.

Как подстраховаться заранее и быть уверенным в том, что батарея проходит еще один холодный сезон?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Состояние батареи 99,9% пользователей определяют на слух: либо она хорошо «крутит», либо не очень. Но надежнее взять в руки тестер и измерить напряжение на клеммах АКБ. При работающем моторе оно должно быть примерно 14,0-14,4 В. Если получается гораздо меньше, дело не в батарее, надо искать причину в генераторе или провoдке.

Затем – самое главное! – измеряем напряжение при выключенном двигателе – должно получиться 12,6-12,7 В. Если прибор покажет 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена.

И еще: время от времени нужно осматривать рабочую батарею на предмет наличия трещин или потеков. При обнаружении любых повреждений – менять немедленно!

Все нюансы, связанные с ресурсом вашего аккумулятора – в статье «За рулем»!