Volkswagen Polo с пробегом: стоит ли его брать за миллион

Сергей Зиновьев разобрал сильные и слабые стороны калужского седана VW Polo

Если бюджет на покупку автомобиля ограничен миллионом рублей, новый седан в этой цене практически недосягаем – разве что Лада Гранта.

Зато вторичный рынок открывает доступ к более интересным вариантам, и одним из самых достойных можно назвать калужский Volkswagen Polo. За эту сумму реально найти рестайлинговый экземпляр 2018-2019 годов выпуска – машину относительно свежую и хорошо знакомую российским водителям.

Volkswagen Polo

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Почти все машины с атмосферным двигателем CWVA объемом 1,6литра и мощностью 110 л.с. В отличие от предшествующего двигателя CFNA, каких-то серьезных проблем у этого мотора не отмечено. С годами проявляется небольшой расход масла. Единственное – не стоит забывать менять ремень ГРМ каждые 100-110 тысяч км.

Не подводит и коробка передач. На рынке встречаются как версии с механикой, так и с шестиступенчатым автоматом AQ160 от компании Aisin. Эта гидромеханика заслужила репутацию весьма надежной: при соблюдении регламента обслуживания она по ресурсу не уступает механической коробке. Важно лишь обновлять трансмиссионную жидкость каждые 60 тысяч километров.

Volkswagen Polo

Изредка попадаются Polo с турбомотором 1.4 серии CZCA в паре с роботом DSG. У этих двигателей иногда клинит тягу актуатора турбины, поэтому перед покупкой такого варианта стоит обязательно загнать машину в профильный техцентр для диагностики.

В итоге Volkswagen Polo за миллион рублей выглядит разумным решением – его слабые места хорошо изучены и предсказуемы. Главное – внимательно проверить историю обслуживания, особенно коробки передач.

Есть еще два проверенных варианта машин за миллион – подробнее об этом тут.

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