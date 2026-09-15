Рамный «японец» с турбомотором и ценой Нивы появился на российском рынке

Suzuki Jimny предлагается под заказ в России с ценой от 1,66 млн рублей

Знакомый многим россиянам компактный внедорожник Suzuki Jimny на своей родине, в Японии, бывает еще меньше. Речь о версии «кей-кар»: длина кузова у нее всего 3,4 метра, а заказать такую машину с доставкой до Владивостока можно от 1,66 млн рублей.

Suzuki Jimny

Любопытно, что отдельные исполнения «вазовской» LADA Niva Travel со светодиодной оптикой обходятся покупателю дороже. За внедорожник в комплектации «Драйв» дилеры просят 1 717 000 рублей, а версии «Техно» и «КХЛ» оценили в 1 789 000 и 1 814 000 рублей соответственно.

Конкретно за 1 661 000 рублей новый трехдверный Suzuki Jimny в исполнении Key-Car готовы привезти в Томске. Правда, в эту сумму заложена доставка только до Владивостока – если машина нужна в Томске, придется доплатить еще около 100 тыс. рублей.

Интерьер Suzuki Jimny

В Новосибирске аналогичный рамный внедорожник предлагают к поставке уже за 1 860 000 рублей. Что касается компаний из Владивостока, то у них цены на привоз этого кей-кара в среднем начинаются от 2 000 000 рублей.

Набор оснащения у предложенного экземпляра довольно богатый: кожаный мульти-руль, линзованная оптика с омывателем и датчиком света, противотуманные фары, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. Сюда же – подогрев передних сидений, зеркал и заднего стекла, климат– и круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, Bluetooth и USB, а также легкосплавные диски.

О безопасности тоже не забыли. В списке – несколько базовых систем: антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), вспомогательная система торможения (BAS), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при спуске с горы (DAC) и система помощи при старте на подъем (HAC).

Под капотом у кей-кара Suzuki Jimny всегда стоит 64-сильный турбированный мотор объемом 0,7 литра. В паре с ним работают классический четырехступенчатый автомат и жестко подключаемый полный привод AllGrip Pro с раздаточной коробкой, у которой есть понижающая передача.

Одна деталь: цены на эти автомобили взяты из актуальных объявлений продавцов на момент публикации материала. Итоговая сумма может оказаться совсем другой – на нее влияют курс валют, комплектация, логистика, таможенные платежи, утильсбор и ряд других факторов.

О другом японском автомобиле с полным приводом, который уже продается в России, «За рулем» рассказывал недавно.