Volga уже на полном цикле: сварка, окраска и контроль качества. Подробности

В Нижнем Новгороде стартовало производство автомобилей Volga по полному циклу

Российская марка Volga вышла на новый этап: в Нижнем Новгороде налажен выпуск машин по полному циклу, включающему сварку и окраску кузовов.

Производство началось в конце августа, хотя изначально сварку планировали освоить только к осени.

Как это работает

На предприятии используются роботизированные комплексы, на которых ранее выпускали автомобили Volkswagen и Skoda. Около 80% ключевых сварочных операций выполняются автоматически. Умная система управления сама определяет модификацию кузова, что позволяет собирать модели с разной геометрией в едином потоке. Отклонение сварочных точек не превышает 0,2 мм.

Окрасочный цех – это 19 стадий промывки, фосфатирования и катафорезного грунтования. Затем наносят виброшумоизоляцию, герметизируют швы, а днище покрывают противошумной мастикой. Роботы поэтапно наносят вторичный грунт, эмаль и лак, а скрытые полости заполняют воском. Воздух в камерах фильтруется до частиц не крупнее 5 микрон. За процессом следит ПО, отслеживающее более 200 параметров в реальном времени.

Локализация и проверка качества

Локализация пока неполная: российскими являются ветровые стекла, выхлопная система, аккумуляторы, шины, колеса, блок телематики и ЭРА-ГЛОНАСС. В окраске применяется отечественная химия, мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До конца 2026 года планируется выпуск пластиковых деталей экстерьера, в 2027-м – штамповка кузовных элементов, а с 2028 года – двигатели и трансмиссии.

Качество контролируют на всех этапах. Сваренные кузова выборочно снимают с линии и отправляют на ультразвуковую экспертизу и металлографические исследования. Готовые машины проверяют на герметичность, регулировку фар, затяжку резьбовых соединений и посторонние шумы. Часть автомобилей проходит аудит с точки зрения будущего владельца.

Максимальная мощность завода – 110 000 автомобилей в год. Продажи Volga в августе выросли, и марка вошла в первую десятку российских брендов. Флагманом по популярности стал кроссовер K50, второе место занимает K40.

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