Восстановить генератор или проще купить новый? Взвесили все «за» и «против»

При 14,8 В генератор исправен, при показаниях ниже 13,5 В нужна диагностика

Российские автомобилисты любят ставить диагноз своей машине самостоятельно. По сути, это то же самое, что лечить себя без врача: стоит мигнуть лампочке в салоне или мотору завестись не с первого раза, как рука сама тянется к поисковику – а то и за советом к «Михалычу» из соседнего гаража. Правда, итог таких консультаций нередко выходит печальным: выводы оказываются ошибочными, а рекомендации – вредными.

Диагностика генератора своими руками

Впрочем, среди эмоциональных сообщений попадаются и вполне трезвые рассуждения. Генератор, особенно на старых японских, корейских и европейских машинах, – агрегат надежный и недешевый, так что менять его сгоряча не стоит. Сначала диагностика, потом оценка ремонтопригодности, затем подсчет затрат. И только после этого имеет смысл решать – восстанавливать узел или искать замену.

В большинстве случаев агрегат поддается восстановлению. Начинать при этом нужно не с него самого, а с того, что вокруг: поездка в автосервис не потребуется, зато пригодятся знания и подручные средства.

Первый инструмент – мультиметр. Подключаем его к аккумулятору на заглушенном двигателе: 12,4-12,7 В означают, что батарея в порядке, меньшие цифры – повод ее зарядить. Дальше запускаем мотор и повторяем замер. 14,8 В и выше – генератор работает корректно, ниже 13,5 В – проблему надо искать.

Контакты и щетки: что проверить до замены

Кстати, электрика в старых машинах частенько подводит вовсе не из-за генератора, а из-за контактов. Коррозия и ржавчина на массе и клеммах способны наделать куда больше беспорядка, чем сам агрегат.

Прежде чем выносить генератору «смертельный диагноз», специалисты «Автовзгляда» настоятельно рекомендуют проделать несколько простых операций: зачистить все клеммы, проверить соединения и лишь в крайнем случае демонтировать агрегат. Заодно стоит взглянуть на щетки – их банальная замена нередко решает половину проблемы.

И только если все эти процедуры результата не дали, есть смысл обратиться к специалисту. За оригинальную деталь, между прочим, стоит держаться: после ремонта она прослужит дольше и окажется качественнее любой новой, но китайской.

Кстати, недавно «За рулем» рассказал о начале серийного выпуска летающих электромобилей в Кемерове.

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