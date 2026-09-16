Названы самые популярные пикапы в России — на пятом месте RAM 1500

«Автостат»: впервые в 2026 году бестселлером пикапов в России стал Sollers

В августе российский бренд Sollers впервые в 2026 году возглавил рейтинг лучших пикапов в России.

Его машины (локализованные в Ульяновске копии JAC) разошлись в количестве 339 экземпляров, тогда как у ближайшего конкурента в лице GWM чуть меньше, всего 331 единица. Далее в августовском рейтинге следуют оригинальный JAC (294 шт.) и Foton (241 шт.), а замыкает пятерку – сюрприз – американский RAM. Вторая интересная особенность нынешнего рынка пикапов – Sollers, несмотря на общее лидерство, среди моделей лишь на четвертом месте.

«Параллельный» RAM 1500 попадает в российский Топ-5 уже не впервые: в сентябре 2025-го он и вовсе угодил на вторую позицию, уступив только JAC T9

Самые популярные пикапы в РФ, август 2026

GWM Poer – 329 шт.

JAC Т9 – 294 шт.

Foton Tunland – 240 шт.

Sollers ST6 – 169 шт.

RAM 1500 – 153 шт.

Таким образом, GWM Poer вернул себе утерянное ранее лидерство, тогда как июльский триумфатор Foton Tunland скатился сразу на третью позицию. Всего же в августе в России было продано 1897 новых пикапов, что на 13,7% превосходит результат годовалой давности. Но в масштабе восьми месяцев 2026 года рынок пикапов чуть просел: 13 332 реализованных машины и минус 1,7% по отношению к январю-августу 2025 года.

Ранее «За рулем» рассказал о пикапе Changan Hunter Plus – теперь он есть в дизельной версии.