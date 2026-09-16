Названы самые популярные пикапы в России — на пятом месте RAM 1500
В августе российский бренд Sollers впервые в 2026 году возглавил рейтинг лучших пикапов в России.
Его машины (локализованные в Ульяновске копии JAC) разошлись в количестве 339 экземпляров, тогда как у ближайшего конкурента в лице GWM чуть меньше, всего 331 единица. Далее в августовском рейтинге следуют оригинальный JAC (294 шт.) и Foton (241 шт.), а замыкает пятерку – сюрприз – американский RAM. Вторая интересная особенность нынешнего рынка пикапов – Sollers, несмотря на общее лидерство, среди моделей лишь на четвертом месте.
Самые популярные пикапы в РФ, август 2026
- GWM Poer – 329 шт.
- JAC Т9 – 294 шт.
- Foton Tunland – 240 шт.
- Sollers ST6 – 169 шт.
- RAM 1500 – 153 шт.
Таким образом, GWM Poer вернул себе утерянное ранее лидерство, тогда как июльский триумфатор Foton Tunland скатился сразу на третью позицию. Всего же в августе в России было продано 1897 новых пикапов, что на 13,7% превосходит результат годовалой давности. Но в масштабе восьми месяцев 2026 года рынок пикапов чуть просел: 13 332 реализованных машины и минус 1,7% по отношению к январю-августу 2025 года.
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