Для внедорожников российской сборки локализовали важный узел

В Заволжье запущено производство раздаточных коробок для пикапов Sollers ST9

Компания « Соллерс» наладила серийное производство новых электромеханических раздаточных коробок (РК).

Освоенный узел предназначается для пикапов Sollers ST9, которые собирают в Ульяновске на мощностях УАЗа.

Фактически новая раздатка – развитие базовой версии, применяемой на многих машинах с той же «пропиской»: пикапов Sollers ST6, ST8, а также УАЗ Патриот, Пикап и Профи. По конструктиву версия для ST9 отличается измененными передним картером, первичным валом и рядом сопутствующих комплектующих.

Все подобные раздатки, включая новую, выпускают на индустриальной площадке «Соллерс Производство трансмиссий» в Заволжье, которая находится на территории Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Производство стартовало с 2025 года и сейчас включает в себя литье, мехобработку, сборку и испытания. Все линии тут – новые, с возможностью быстрой переналадки. Это и позволило оперативно запустить раздатку для Sollers ST9.

Ранее «За рулем» сообщил, что Sollers ST9 получил специальную версию для аварийно-спасательных служб.