Спешат на помощь! В РФ создали особый внедорожник для спасателей

Пикап Sollers ST9 получил специальную версию для аварийно-спасательных служб

Универсальный оперативно-служебный автомобиль на базе пикапа Sollers ST9 (СТ9) представили на выставке «Комплексная безопасность-2026» в Казани.

Партнером в разработке спецверсии выступила компания «Приоритет» – с их помощью на свет появился пикап для оперативной доставки дежурной группы в составе 3-4 человек и спецоборудования в зону чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных операций, мониторинга и разведки обстановки, а также для тушения пожаров.

В кузове – отсек для оборудования с площадкой для разведывательного БПЛА.

«Для оперативной разведки в труднопроходимой местности автомобиль поставляется с прицепом и квадроциклом. В комплект специального оборудования входят гидравлический и электромеханический инструмент, а также установка тушения компрессионной пеной с баллонами объемом 9 и 13 л для локализации и ликвидации пожаров», – рассказывают в пресс-службе «Соллерс».

Также из внешний отличий от стандартной модели – металлический силовой бампер и комплект светодиодных спецсигналов на крыше. Основа же сохранена: турбомотор на 224 л.с., 8-ступенчатый автомат, полный привод Part-time и дорожный просвет 210 мм. Спецверсия уже доступна для заказа в дилерских центрах Sollers и в компании «Приоритет».

Напомним, базовый Sollers ST9 – это клон JAC T9, локализованный в Парке новых технологий «Соллерс» на индустриальной площадке УАЗ в Ульяновске. В производстве используются отечественные раздаточные коробки, компоненты безопасности и блоки управления, российский оцинкованный металл для деталей кузова.

Ранее «За рулем» рассказал, как происходит оцинковка кузовов для пикапов Sollers.