Добротный корейский седан с ценой Лады начали продавать в РФ: где и за сколько?

Седаны Kia Pegas 2023 года без пробега продаются в РФ с ценой от 1,65 млн рублей

Официальные поставки бюджетных седанов в Россию почти сошли на нет, так что параллельный импорт остается для покупателей едва ли не единственной лазейкой. Очередное подтверждение тому – партия Kia Pegas 2023 года выпуска, причем с нулевым пробегом. Ценник на такие машины начинается с отметки 1,65 млн рублей.

Продают их в двух городах – Москве и Новосибирске, объявления размещены на крупнейших классифайдах. В столице сейчас в наличии два экземпляра по 1 649 900 рублей и еще один за 1 690 000.

Kia Pegas

На фоне китайских конкурентов расклад выходит заметно выгоднее. Changan Alsvin даже в комплектации 2024 года оценили минимум в 1 889 900 рублей. За Livan S6 Pro (2023 г.в.) и Changan EadoPlus (2024 г.в.) просят уже от 2 084 000 и 2 489 900 рублей соответственно.

Все привезенные седаны – в комплектации Comfort и белом цвете кузова. Оснащение незамысловатое, но для своего класса достаточное: две фронтальные подушки безопасности, 14-дюймовые литые диски, галогенные фары, электропривод и обогрев зеркал, люк в крыше, кондиционер, бортовой компьютер, 12-вольтовая розетка с USB-портом и штатная аудиомагнитола с небольшим монохромным дисплеем.

Тем, кому хочется побольше, адресован вариант из Новосибирска. Это Kia Pegas 2025 года в комплектации Elite за 1 990 000 рублей, доступный к заказу. Фотографии в объявлении намекают на полноценную мультимедийную систему с сенсорным экраном и руль с частичной мультифункцией – с него управляют системой Hands-free, а звонок принимают одним нажатием кнопки.

Под капотом у всех «Пегасов» – 1,4-литровый атмосферный MPI мощностью 95 лошадиных сил. Агрегат успел подтвердить надежность миллионами километров, которые он прошел в такси. Коробка передач тоже проверенная – классический четырехступенчатый автомат.

Интерьер Kia Pegas

По длине седан такой же, как кроссовер Creta второго поколения, – 4300 мм. Ширина составляет 1700 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2570 мм. Внешность спокойная: классический седановый силуэт, плавные линии кузова и передняя часть, выполненная в фирменном стиле Kia 2010-х годов.

Рассчитывали Pegas на тех, кому нужен недорогой, простой и практичный автомобиль без лишних претензий на динамику или премиальность.

Ранее «За рулем» рассказал, сколько просят за привезенный в Россию американский кроссовер с ценой «китайца».