Volga K40 — какой двигатель выбрать?

Эксперт «За рулем» рассказал о моторах и трансмиссии кроссовера Volga K40

Издание «За рулем» подготовило масштабный обзор нового кроссовера Volga K40 – в частности, рассказав о силовых агрегатах.

С технической частью новинки читателям помог разобраться эксперт издания Илья Хлебушкин. Он напомнил, что Volga K40 по сути своей является адаптированным клоном обновленного Geely Atlas, также известного на китайском рынке как Boyue L. С апреля текущего года такие машины собираются в Нижнем Новгороде, на конвейере АО «Производство легковых автомобилей» – фактически в тех же стенах, что и Волги советской поры...

Что же под капотом у Волги нынешней, еще не успевшей примелькаться и «обрасти» отзывами реальных владельцев?

Илья Хлебушкин, редактор «За рулем»:

– Техника знакомая. Начальные версии стоят от 2,85 млн рублей, и они комплектуются турбомотором 1.5 BHE‑15EFZ (147 л.с.), семиступенчатым роботом 7DCT300 с мокрыми сцеплениями и передним приводом. Более дорогие (от 3,6 млн рублей) полноприводные кроссоверы оснащены двухлитровым турбомотором JLH‑4G20TDJ (200 л.с.) и восьмиступенчатым автоматом Aisin TG‑81SC. Это та машина, за которой стоит ехать к дилеру.

Мотор 2.0 – китайская версия двигателя Volvo B4204T23 с алюминиевым блоком, непосредственным впрыском, двумя фазовращателями, ременным приводом ГРМ. Топливо – только АИ‑95.

Нефиксируемый селектор автомата своеобразен: двигать его надо по два раза, чтобы переключиться с D на R и обратно. Привыкаешь, но первое время спотыкаешься. Сама коробка работает образцово: передачи перебирает быстро и плавно. Тягой и торможением управлять удобно.

Полный рассказ о кроссовере Volga K40 – в статье «За рулем»!