Популярный бренд выкатил доступный кроссовер — вот что в нем будет

«Белджи» раскрыл единственную комплектацию бюджетного кроссовера Belgee X50

Стала известна комплектация кроссовера Belgee X50 – модель будет доступна в России в единственной версии Актив/Active.

Как «За рулем» сообщал раньше, с выходом обновленного Belgee X50+ белорусско-китайский производитель не изъял прежний Belgee X50 (суть дореформенный Geely Coolray) из российской линейки, а превратил его в более доступную модель, оснащенную уже не турбомотором, а атмосферником 1.5 (122 л.с., 152 Нм) в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Цена точно будет ниже, чем у нового X50+, но ее пока не объявили, а вот комплектация – известна.

Belgee X50, комплектация Актив/Active:

кондиционер

круиз-контроль

электростеклоподъемники перед/зад (защита от защемления)

датчик света

аудио 4 динамика

камера заднего вида

задний парктроник

аналоговая приборка + дисплей 3,5"

экран мультимедиа 8"

Bluetooth, интеграция смартфона IOS, дублирование экрана

отделка сидений и мультируля экокожей

запуск двигателя с кнопки и брелока

регулировка сиденья водителя – 6 направлений

воздуховоды заднего ряда на тоннеле

задний подлокотник/подстаканники

разъемы зарядки – 2 перед/1 зад

зимний пакет (обогревы зоны покоя дворников, форсунок, зеркал, руля, передних сидений) + бачок омывателя 5 л.

4 подушки, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS+EBD, HBA, ESС, TCS, HHC, HDC

сигнализация, иммобилайзер, контроль давления в шинах

У кроссовера Belgee X50 фары ближнего и дальнего света – галогеновые, а ДХО, поворотники в зеркалах и задние фонари – светодиодные. Колеса – легкосплавные диски 16" и шины 215/65R16. Напомним, более новый и продвинутый X50+ в похожей комплектации с тем же названием Актив стоит сейчас от 2 319 990 рублей. А прежние Belgee X50 (еще с трехцилиндровым турбомотором), пока были в наличии у дилеров, оценивались минимум в 2 479 990 рублей... Но новая версия должна оказаться дешевле «плюса».

Ранее «За рулем» сообщал, что Belgee X50+ подорожал в комплектациях Престиж и Оникс.