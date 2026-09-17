Популярный бренд выкатил доступный кроссовер — вот что в нем будет
Стала известна комплектация кроссовера Belgee X50 – модель будет доступна в России в единственной версии Актив/Active.
Как «За рулем» сообщал раньше, с выходом обновленного Belgee X50+ белорусско-китайский производитель не изъял прежний Belgee X50 (суть дореформенный Geely Coolray) из российской линейки, а превратил его в более доступную модель, оснащенную уже не турбомотором, а атмосферником 1.5 (122 л.с., 152 Нм) в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Цена точно будет ниже, чем у нового X50+, но ее пока не объявили, а вот комплектация – известна.
Belgee X50, комплектация Актив/Active:
- кондиционер
- круиз-контроль
- электростеклоподъемники перед/зад (защита от защемления)
- датчик света
- аудио 4 динамика
- камера заднего вида
- задний парктроник
- аналоговая приборка + дисплей 3,5"
- экран мультимедиа 8"
- Bluetooth, интеграция смартфона IOS, дублирование экрана
- отделка сидений и мультируля экокожей
- запуск двигателя с кнопки и брелока
- регулировка сиденья водителя – 6 направлений
- воздуховоды заднего ряда на тоннеле
- задний подлокотник/подстаканники
- разъемы зарядки – 2 перед/1 зад
- зимний пакет (обогревы зоны покоя дворников, форсунок, зеркал, руля, передних сидений) + бачок омывателя 5 л.
- 4 подушки, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS+EBD, HBA, ESС, TCS, HHC, HDC
- сигнализация, иммобилайзер, контроль давления в шинах
У кроссовера Belgee X50 фары ближнего и дальнего света – галогеновые, а ДХО, поворотники в зеркалах и задние фонари – светодиодные. Колеса – легкосплавные диски 16" и шины 215/65R16. Напомним, более новый и продвинутый X50+ в похожей комплектации с тем же названием Актив стоит сейчас от 2 319 990 рублей. А прежние Belgee X50 (еще с трехцилиндровым турбомотором), пока были в наличии у дилеров, оценивались минимум в 2 479 990 рублей... Но новая версия должна оказаться дешевле «плюса».
Ранее «За рулем» сообщал, что Belgee X50+ подорожал в комплектациях Престиж и Оникс.
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