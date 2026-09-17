Haval открыл в России производство трансмиссий

В Тульской области стартовал завод по производству трансмиссий для моделей Haval

17 сентября предприятие полного цикла « Хавейл» в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области официально приросло заводом по производству трансмиссий – состоялся торжественный запуск предприятия.

Площадь нового завода составляет 35 тысяч квадратных метров. Производственный процесс – полного цикла: от термической и механической обработки компонентов до сборки готовых коробок передач. В составе завода – пять лабораторий по проверке качества. Цех сборки оснащен системой машинного зрения, которое также контролирует качество. Производственная мощность – более 180 тысяч изделий в год.

Новый завод трансмиссий – еще один шаг в локализации компонентов, которые использует в производстве соседний автосборочный завод Haval, работающий с 2019 года. Тут же есть производства выхлопных систем и интерьеров, около 2,5 лет был запущен завод двигателей, теперь же локализованы коробки передач.

Старт новому предприятию дали губернатор Дмитрий Миляев, замминистра Минпромторга Альберт Каримов и президент Great Wall Motor Му Фэн.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Тольятти для российских Haval теперь делают генераторы.