Lexus обновил свой популярный внедорожник: основные новшества внутри

Вес комплектации Lexus GX 550 2027 года получили расширенное оснащение

Американское отделение Lexus показало обновленный GX – рамный внедорожник 2027 модельного года. Кузов, оптика и общая пластика остались прежними. А вот набор оборудования пересмотрели, причем цены подросли на всех уровнях наполнения.

Главная перемена касается системы бесключевого доступа SmartAccess. Если раньше она срабатывала только у передних дверей, то теперь охватывает все пять, включая багажную.

Lexus GX 550

Что нового в оснащении GX 2027

В трех исполнениях – Luxury, Luxury+ и Overtrail+ – появились вентилируемые сиденья второго ряда. Для семейных поездок в жару штука полезная, хотя и не из разряда революционных.

Салон остался узнаваемым: цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, 14-дюймовый сенсорный экран мультимедиа с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За безопасность по-прежнему отвечает комплекс Lexus Safety System+ 3.0.

Стандартное оснащение расширили сразу у всех шести комплектаций, без исключений. Отсюда и рост стоимости – он тоже коснулся каждого уровня наполнения.

Lexus GX 550

Платформа GA-F с рамной конструкцией никуда не делась, как и силовой агрегат: 3,4-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами выдает 349 л.с. и 479 Н·м крутящего момента, работает в паре с 10-ступенчатым автоматом Direct Shift. Привод полный, с межосевым дифференциалом Torsen и возможностью блокировки.

Версии Overtrail и Overtrail+ сохранили заводской лифт подвески на один дюйм, что дает дорожный просвет в 25 см. Плюс электронная блокировка заднего дифференциала и кинетическая система стабилизации E-KDSS. Буксировать такой внедорожник может прицеп массой до 4125 кг.

Интерьер Lexus GX 550

В США базовая версия Premium с учетом сбора за доставку до дилерского центра стоит 69 085 долларов – примерно 5,83 миллиона рублей. Годом ранее за нее просили на 750 долларов меньше.

О новых модификациях и ценах популярных кроссоверов «За рулем» уже рассказывал.

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