Полный привод, простой мотор, приятная цена: отличный семейный «японец» уже в РФ

Минивэны Suzuki Solio предлагаются в России с ценами от 1,7 млн рублей

Компактный минивэн Suzuki Solio, который официально продается только на японском рынке, добрался до России. Машины предлагают в основном под заказ, хотя попадаются и варианты из наличия. Цены стартуют в среднем с 1,7 млн рублей.

Suzuki Solio

Самый доступный экземпляр из открытых объявлений тянет на 1 678 000 рублей. Столько просит частный продавец из Владивостока за компактвэн 2024 года выпуска, причем пробега у машины нет.

Комплектация заявлена максимальная. Среди опций – запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, парктроники, климат-контроль и цифровая панель приборов.

Еще несколько новых Solio 2025 года предлагают во Владивостоке под заказ. Один, с передним приводом и 82-сильным «атмосферником» объемом 1,2 литра, оценили в 1 700 000 рублей. Второй – с тем же мотором, но полным приводом – доступен за 1 705 000 рублей.

У машины 2024 года под капотом стоит 1,2-литровый атмосферный K12C DualJet на 91 силу. Мотор получил цепной привод ГРМ, алюминиевый блок цилиндров и распределенный впрыск топлива, а коробкой передач выступает вариатор.

Привод у этой версии передний. Полный привод предлагается для заказов 2025 года, и разница в цене там символическая – 5 000 рублей.

Отдельно стоит сказать про сами ценники. Они взяты из открытых предложений продавцов на дату публикации, и для автомобилей под заказ итоговая сумма может отличаться – на нее влияют комплектация, курс валют, логистика, таможенные платежи, утильсбор и прочие факторы. Так что заявленная цена не всегда равна полной стоимости машины в России.

Интерьер Suzuki Solio

На официальном российском рынке альтернативы выглядят дороже. Пятиместный универсал LADA Largus в топовой комплектации «Драйв» оценили в 1 842 000 рублей.

Бюджетный минивэн Sollers SF1 обойдется еще в 2 250 000 рублей. Хотя сравнивать напрямую не совсем корректно: Solio везут по альтернативным схемам, а Largus и Sollers продаются официально.

Ранее «За рулем» рассказал о практичной семейной Тойоте, которую в России продают примерно за те же деньги.

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