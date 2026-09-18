УАЗ модернизирует производство — еще один новый участок

Механосборочное производство УАЗ запустило новый участок мелкой штамповки

Новый участок штамповки мелких деталей для автомобилей УАЗ запущен в механосборочном производстве завода.

Вся новая технологическая цепочка от пресса до склада уместилась на площади 3500 квадратных метров. Причем фундамент участка сделали особо прочным, выдерживающим высокие нагрузки – и установили сразу 64 пресса с усилием от 25 до 100 тонн-сил. А для точной обработки здесь же разместили 18 станков для резьбы, галтовку (установку для объемной шлифовки деталей) и дробеметную установку.

Как рассказывает пресс-служба предприятия, новые мощности удалось запустить в короткие сроки. Чтобы рассчитать все нагрузки, выстроить логистику, смонтировать энергосистему и провести капитальный ремонт помещений, свои усилия объединили несколько подразделений УАЗа.

Ранее «За рулем» рассказал, что площадка «Соллерс» в Заволжье освоила для УАЗа мелкую штамповку деталей кузова.