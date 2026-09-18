Машин будет больше: завод в Беларуси наращивает производство

Белорусский завод «Белджи» в 2027 году планирует выпустить 200 тысяч автомобилей

Китайско-белорусское предприятие « Белджи» планирует выйти на темп 200 тысяч машин ежегодно уже в 2027 году.

Об этом рассказал главный инженер предприятия Владимир Шавель. Заявленный уровень на 67% больше того объема техники, что задумали произвести в этом году: по планам, в 2026-м с конвейера должно сойти 120 тысяч машин. При этом за минувшие восемь месяцев текущего года уже выпущено 73 тысячи автомобилей, тогда как за весь прошлый год – 90 тысяч. Из всех машин 2026 года выпуска более половины отправились из РБ в Россию.

Ожидаемая новинка от «Белджи» – возвращенный кроссовер Belgee X50, который должен стать доступнее нового X50+

Но наращивание объемов – это не все. Предприятие вкладывается в локализацию: в 2027 году будет достроен цех штамповки, где будут выпускаться капоты, крышки багажника, крылья, крыши и боковины кузова. Кроме того, планируется расширение сварочного цеха.

Ранее «За рулем» рассказал, что Belgee вошел в список автобрендов, наиболее выгодных для покупки в кредит.