В Китае обнаружен интересный клон Rang Rover: подробности о машине

Гибридный кроссовер Xpeng GX в Китае заметили с шильдиками Range Rover

На китайских дорогах засветился Xpeng GX, чей облик настойчиво отсылает к Range Rover. Кроссовер обзавелся бронзовыми декоративными элементами – такими обычно щеголяет именно британская модель. Впрочем, этим владелец не ограничился.

Разницу в дизайне двух машин он решил свести к нулю: на кузове китайского кроссовера появились шильдики Range Rover. Та же надпись обнаружилась и на рулевом колесе. Хотя в деталях это все тот же Xpeng GX.

Фирменная тонкая оптика осталась на месте, как и вытянутый воздухозаборник, переходящий в боковые вентиляционные отверстия, – и прочие узнаваемые черты. Салон, кстати, трогать не стали: единственное изменение внутри – та самая надпись на руле.

Вообще-то Xpeng GX и Range Rover – машины из разных классов, и общего у них нет ничего. Китайская модель, например, предлагает систему автономного управления, которой у британского внедорожника не найти. Продается она и в гибридном, и в электрическом исполнении.

Гибрид получил 1,5-литровый мотор-генератор и два тяговых электродвигателя, вместе выдающих 503 л.с. Электрическая версия идет с одним или двумя агрегатами – на 367 или 585 л.с. соответственно.

Цены тоже разнятся кардинально: минимальный Xpeng GX стоит 279 800 юаней, то есть около 3,5 млн рублей по текущему курсу. За Range Rover в Китае просят от 1,412 млн юаней – это 17,7 млн рублей. Ранее, между прочим, Илон Маск назвал дату презентации новой Tesla Roadster.

О том, в чем китайские машины уступают конкурентам в России, «За рулем» уже рассказывал.

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