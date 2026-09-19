BMW подготовила стильный набор карбоновых элементов к старту продаж нового X5

Carscoops: BMW выпустила карбоновые детали M Performance для обновленного X5

Обновленный X5 показали летом 2026 года, а теперь к старту продаж кроссовера баварцы подготовили целый набор аксессуаров. Список получился немалым – от аэродинамических накладок до креплений для велосипедов.

Самая заметная часть – доработки от BMW M Performance Parts, которые придают линейке еще более спортивный облик. Спереди клиентам доступны карбоновые вставки радиатора и передний сплиттер из углеродного волокна.

Сзади – глянцевый черный спойлер и карбоновые «лосиные лопасти» по обе стороны диффузора. Сам более спортивный диффузор от M Performance Parts выполнили из арамида с текстурой, напоминающей углеволокно.

Из того же материала сделаны зеркальные колпачки M Performance. Замыкают перечень колеса диаметром от 21 до 23 дюймов и спортивная выхлопная система M Performance.

Такой выхлоп предназначен для версии M Performance с двигателем V8, правда, предлагать его будут только за пределами Европы – местные нормы не позволяют иначе. Заодно в набор вошли карбоновые насадки на выхлопные трубы, а также внешняя графика M Performance, накладки на пороги и напольные коврики в салоне.

Тем, кому нужно больше места, адресованы аэродинамические боксы – они крупнее предшественников и предлагаются в трех размерах: 350, 450 и 550 литров. Аэродинамика у них, кстати, тоже улучшена.

Есть и задний держатель, на который можно поставить бокс для хранения объемом 300 литров.

Если дополнительное место не требуется, на этот же держатель получится установить три велосипеда.

Ранее «За рулем» рассказал о первом мотоцикле Aston Martin, где тоже применили углеволокно и титан.

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