В России начали продавать добротный японский кроссовер с ценой «китайца»

Mitsubishi Eclipse Cross предлагаются под заказ в РФ с ценами от 3,2 млн рублей

Любителям японских автомобилей, которых утомила перегруженная электроника, предлагают вариант попроще – новый Mitsubishi Eclipse Cross японской сборки, который поставляют из Объединенных Арабских Эмиратов. Реалистичная цена с учетом доставки и сопутствующих расходов на одном из классифайдов стартует от 3,2 млн рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross

Такую сумму во Владивостоке просят за переднеприводную машину 2026 года выпуска, причем поставку делают под заказ. Автомобиль идет в ближневосточной спецификации: как правило, это 1,5-литровый турбированный двигатель на 150 л. с., вариатор и привод на одну либо на обе оси.

Оснащение за эти деньги выглядит щедро. Мультимедийная система с сенсорным дисплеем, руль с кожаным ободом, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск мотора с кнопки – только часть списка. Сюда же попали электронный стояночный тормоз, электрорегулировка, обогрев и электроскладывание боковых зеркал, круиз-контроль, камера заднего вида, люк и 18-дюймовые литые диски.

За 3 250 000 рублей аналогичный кроссовер с передним приводом готовы привезти в Ижевск, Самару, Тюмень и Москву. Санкт-Петербург запрашивает на 40 тыс. больше, а Новосибирск и Подмосковье – минимум 3 350 000 рублей за поставку.

Но актуальны такие цифры лишь на дату публикации объявлений, окончательную стоимость они не гарантируют. Итоговая сумма зависит от комплектации и закупочной цены автомобиля, курса валют, маршрута и стоимости доставки, таможенных платежей, утильсбора, комиссии посредника и прочих факторов.

Интерьер Mitsubishi Eclipse Cross

Судя по объявлениям, в наличии эти кроссоверы тоже есть, правда, цены на них выше. В Москве, например, новый автомобиль японской сборки в не самой богатой комплектации – однозонный климат-контроль, пластмассовый обод руля, тканевый салон, классический «ручник» – выставили за 3 599 000 рублей.

За топовое оснащение с кожаным салоном, двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом, да еще и с полным приводом, попросят больше. В Санкт-Петербурге такой продают за 3 970 000 рублей, в Нижнем Новгороде – за 4 179 000 рублей.

О другом кроссовере, который набирает популярность в России и получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.