В России начали продавать добротный японский кроссовер с ценой «китайца»
Любителям японских автомобилей, которых утомила перегруженная электроника, предлагают вариант попроще – новый Mitsubishi Eclipse Cross японской сборки, который поставляют из Объединенных Арабских Эмиратов. Реалистичная цена с учетом доставки и сопутствующих расходов на одном из классифайдов стартует от 3,2 млн рублей.
Такую сумму во Владивостоке просят за переднеприводную машину 2026 года выпуска, причем поставку делают под заказ. Автомобиль идет в ближневосточной спецификации: как правило, это 1,5-литровый турбированный двигатель на 150 л. с., вариатор и привод на одну либо на обе оси.
Оснащение за эти деньги выглядит щедро. Мультимедийная система с сенсорным дисплеем, руль с кожаным ободом, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск мотора с кнопки – только часть списка. Сюда же попали электронный стояночный тормоз, электрорегулировка, обогрев и электроскладывание боковых зеркал, круиз-контроль, камера заднего вида, люк и 18-дюймовые литые диски.
За 3 250 000 рублей аналогичный кроссовер с передним приводом готовы привезти в Ижевск, Самару, Тюмень и Москву. Санкт-Петербург запрашивает на 40 тыс. больше, а Новосибирск и Подмосковье – минимум 3 350 000 рублей за поставку.
Но актуальны такие цифры лишь на дату публикации объявлений, окончательную стоимость они не гарантируют. Итоговая сумма зависит от комплектации и закупочной цены автомобиля, курса валют, маршрута и стоимости доставки, таможенных платежей, утильсбора, комиссии посредника и прочих факторов.
Судя по объявлениям, в наличии эти кроссоверы тоже есть, правда, цены на них выше. В Москве, например, новый автомобиль японской сборки в не самой богатой комплектации – однозонный климат-контроль, пластмассовый обод руля, тканевый салон, классический «ручник» – выставили за 3 599 000 рублей.
За топовое оснащение с кожаным салоном, двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом, да еще и с полным приводом, попросят больше. В Санкт-Петербурге такой продают за 3 970 000 рублей, в Нижнем Новгороде – за 4 179 000 рублей.
О другом кроссовере, который набирает популярность в России и получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.
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