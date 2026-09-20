МАЗ распечатает автобус на 3D-принтере

Технологию 3D-печати применят для изготовления кузова беспилотного шаттла МАЗ

Научно-технический центр МАЗа обзавелся промышленным 3D-принтером российского производства.

Пресс-служба завода сообщает, что эта установка на данный момент не имеет аналогов в Республике Беларусь. Изготовленный в Перми и доставленный в Минск принтер имеет размеры рабочего пространства 4,0 х 1,7 х 1,5 метра, поэтому на нем, кроме вполне обычных деталей, можно изготавливать по аддитивной технологии (3D-печати) из PETG-GF пластика и крупногабаритные элементы.

Ввиду этого одна из перспективных задумок сотрудников НТЦ – это распечатка полноценного каркаса, а также всех декоративных элементов 6-метрового беспилотного шаттла. Это будет «микроавтобус VIP-класса на 6-8 мест для доставки пассажиров от самолета до здания терминала в аэропорте», – сообщила пресс-служба белорусского автозавода.

Вообще же сфера применения принтера обширна: прототипы деталей, оснастка для производства – печатать можно практически все. Пока гигантский 3D-принтер только запускают в работу, и первым изготовленным на новом оборудовании изделием стал кронштейн медиапанели на электробус МАЗ-303Е23. Кстати, в НТЦ думают поставить и установку для вторичной переработки – так можно будет повторно запускать пластик в работу и сократить расходы на материал.

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