Гибридный Geely Monjaro EM-i вышел в продажу — он оказался дороже обычного

Geely Monjaro EM-i в Азербайджане стоит ₽2,97 млн. Сколько он может стоить в РФ

Азербайджан оказался среди первых стран, где гибридный Geely Monjaro EM-i добрался до прилавков. Продают его в единственной комплектации – за 59,9 тысячи манатов.

В пересчете это 2,97 млн рублей либо 15,75 млн тенге. Неплохо для новинки, которая дебютировала на глобальной сцене лишь в конце августа.

Куда раньше кроссовер прошел сертификацию в Казахстане, а отдельные источники писали о скором старте продаж в Египте. Азербайджан, впрочем, успел первым: машину вывели на местный рынок очень быстро.

Оснащение и технические характеристики

Список оснащения получился щедрым. Уже в базе – 20-дюймовые диски с покрышками Goodyear 245/45, светодиодная оптика и панорамная крыша.

Обогрев есть у всех сидений, а также у лобового стекла, заднего стекла и наружных зеркал. Передние кресла вдобавок вентилируются и массируют.

На центральной консоли – 15,4-дюймовый тачскрин с Apple CarPlay и Android Auto, приборка на 12,3 дюйма и проекционный дисплей на 25,6 дюйма. Плюс двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, 16 динамиков Flyme Sound, подсветка салона на 256 оттенков, беспроводная зарядка на 15 Вт, шесть подушек безопасности и камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси. Помогает водителю и адаптивный круиз-контроль с автономным экстренным торможением.

Габариты – 4800 х 1895 х 1700 мм, салон пятиместный, класс – среднеразмерный кроссовер. Под капотом 1,5-литровый ДВС работает в паре с двумя электромоторами, суммарно это 415 л.с. До сотни Monjaro EM-i разгоняется за 5,8 секунды, а шасси получило амортизаторы CDC с регулируемой жесткостью.

Батарея на 29,8 кВт·ч обеспечивает 130 км чисто электрического пробега. С разряженным аккумулятором расход топлива – 5,4 литра на 100 км, общий запас хода заявлен на уровне 1100 км.

В Азербайджане машина продается только с полным приводом, хотя у модели есть и переднеприводная версия. Ее сертифицировали в Казахстане: тот же 1,5-литровый BHE15-MZF от Aurobay Technology на 144 л.с., но в паре с одним электромотором, и 92 км на электротяге.

Сколько может стоить в России и Казахстане

В Азербайджане гибридный Monjaro EM-i оказался на 30,5% дороже Geely EX5 EM-i (он же Starship 7 EM-i). Эту же разницу прикинули для других рынков.

Для России вышло около 5,2 млн рублей. Для Казахстана – примерно 16,95 млн тенге, то есть 3,2 млн рублей.

Что до обычного бензинового Monjaro, в России его продают за 4 599 990 – 4 954 990 рублей без скидок. Там же предлагают Volga K50, построенный на базе Monjaro, – от 4 349 000 до 4 799 000 рублей.

В Казахстане Geely Monjaro доступен в трех комплектациях, цены – от 15,59 до 16,99 млн тенге (2,94-3,2 млн рублей).

О другой новинке Geely с полным приводом «За рулем» уже рассказывал.

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