Как взыскать деньги за поломку машины из-за некачественного бензина?

При поломке из-за некачественного бензина с АЗС можно взыскать компенсацию

Застучал двигатель сразу после заправки, машина потеряла тягу или ее стало трудно завести? Продолжать движение в таком случае не стоит. Лишние километры добавят повреждений, а причину поломки потом доказать окажется куда сложнее.

Именно об этом рассказал адвокат Эмин Гейдаров. Россиянам он советует не оставлять ситуацию как есть: если машина сломалась из-за некачественного топлива, с АЗС можно и нужно взыскивать деньги.

«Машину лучше доставить в сервис на эвакуаторе и зафиксировать неисправности. Затем потребуется независимое исследование топлива и техническая экспертиза автомобиля, подтверждающая связь между качеством бензина и поломкой. Основными доказательствами станут заключения экспертов, документы из сервиса и подтверждение заправки. Чек желательно сохранить, однако его отсутствие само по себе не лишает потребителя права предъявить требования. Покупку можно подтверждать выпиской с банковского счета, данными программы лояльности и другими доказательствами», – пояснил Гейдаров.

Когда экспертиза на руках, владельцу АЗС письменно направляют претензию – с требованием оплатить ремонт и возместить расходы на исследования вместе с эвакуатором. Такова следующая ступень, о которой адвокат тоже напомнил.

Откажется компания покрывать ущерб – остается суд. Помимо стоимости ремонта и экспертизы, закон дает право потребовать компенсацию морального вреда, неустойку, а еще штраф в размере 50% от присужденной суммы – за нежелание удовлетворить требования потребителя добровольно.

Срок исковой давности тут общий – три года, заключил адвокат.

О том, чем оборачивается для мотора плохое топливо, «За рулем» уже рассказывал.

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