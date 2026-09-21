Запас хода более 1000 км: в Узбекистане начали продавать гибридный Chevrolet

В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Equinox PHEV за 3,3 млн рублей

UzAuto Motors вывел на рынок Узбекистана Chevrolet Equinox PHEV. Первый подзаряжаемый гибрид марки Chevrolet в стране – так новинку описывает журнал Motor, который и сообщил о старте продаж.

Заряжать кроссовер можно от внешней электросети, и большинство ежедневных поездок вполне реально закрыть исключительно на электротяге. Бензиновый двигатель при этом никуда не исчез: он добавляет гибкости, когда маршрут выходит далеко за город.

Батарея, запас хода, силовая установка

Емкость литий-железо-фосфатной (LFP) батареи различается по версиям: 17 либо 24 кВт·ч.

Отсюда и разброс по запасу хода на электротяге. Исполнение Activ 80 KM проезжает до 80 км, а вот вариант Activ 120 KM способен на все 120 км.

С полностью заряженной батареей и полным баком суммарный запас хода переваливает за 1000 км.

Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, в паре с ним работают электромотор мощностью 188 л.с. и 2-ступенчатая гибридная трансмиссия DHT. По заявлению производителя, такая связка обеспечивает экономичность, отзывчивое ускорение и плавность хода.

Безопасность, салон и цены

Систем помощи водителю и средств защиты здесь хватает: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, камера кругового обзора 360°, распознавание дорожных знаков. Добавим к этому шесть подушек безопасности.

Внутри – 11-дюймовая цифровая панель приборов и 11-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Предусмотрены Apple CarPlay, беспроводная зарядка, панорамный люк, а передние сиденья можно и подогреть, и проветрить.

Рекомендованные розничные цены объявлены для двух исполнений. Chevrolet Equinox PHEV Activ 80KM стоит 463 500 000 сум (3,3 млн рублей), Chevrolet Equinox PHEV Activ 120KM – 478 500 000 сум (3,4 млн рублей).

О новых семейных кроссоверах, которые появились в продаже, «За рулем» уже рассказывал.

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