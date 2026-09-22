С вас берут деньги за парковку во дворе? Юрист объяснил, когда это незаконно

Юрист Васильчук: можно ли собственников обязать платить за парковку во дворе

Взимать с жильцов деньги за стоянку возле дома и при этом не давать им ничего взамен – противозаконно. Такую позицию высказал Илья Васильчук, судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью.

Общая территория принадлежит всем собственникам в равной степени, напомнил он. Значит, любые запреты и ограничения должны опираться на закон, а не на желание управляющей компании или активных соседей.

Хотите организовать парковку и поставить шлагбаум? Тогда придется заручиться голосами как минимум двух третей от общего числа владельцев квартир. Собирать деньги законно лишь в одном случае – если людям действительно что-то предоставляют: охрану, видеонаблюдение или иной реальный сервис. Причем принуждать собственника платить за то, чем он не пользуется, никто не вправе. Если же места на стоянке отдают посторонним, здесь тоже не обойтись без решения общего собрания, а вырученные средства должны направляться на содержание дома.

Отдельная тема – автомобильная аптечка. Ее отсутствие в салоне больше не влечет административную ответственность со стороны сотрудников ГИБДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

По его словам, набор уже несколько лет вычеркнут из перечня неисправностей, при которых машину эксплуатировать запрещено. Потому требовать предъявить аптечку инспектор не имеет права.

А о том, какие предметы в салоне могут вызвать вопросы у инспектора, «За рулем» уже рассказывал.

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