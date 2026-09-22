Стало известно, когда водители смогут предъявлять права в MAX

Дмитрий Григоренко: Водительские права оцифруются в MAX осенью

Водительские права получится предъявлять через «Цифровой ID» в мессенджере MAX уже осенью. На Международном фестивале молодежи об этом рассказал вице- премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«На сегодняшний день "Цифровым ID" пользуются порядка 9 млн человек. Мы видим большой запрос на цифровые документы. Это действительно очень удобно и практично. Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере MAX. Соответствующее постановление уже выпущено. Завершается техническая подготовка сервиса. Запуск запланирован на осень», – сообщил вице-премьер.

Ранее правительство приняло постановление, разрешающее предъявлять права и свидетельство о регистрации транспортного средства в цифровом формате в мессенджере MAX с помощью сервиса «Цифровой ID». Электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.

«Цифровой ID» – это специальный раздел в MAX, где находятся карточки с данными документов и защищенный QR-код, с помощью которого пользователи могут подтверждать личность, возраст и льготный статус.

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