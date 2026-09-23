Продажи мотоциклов с пробегом растут четвертый месяц подряд

«Автостат» перечислило самые популярные модели подержанных мотоциклов в России

Август 2026 года принес российскому вторичному мотторынку 14 тысяч проданных мотоциклов с пробегом. Относительно того же месяца 2025-го прибавка составила 5% – такие цифры публикует агентство « Автостат».

Рост идет уже четвертый месяц кряду, о чем говорит Дмитрий Ярыгин, руководитель стратегических проектов «АВТОСТАТ». Начало года, правда, вышло провальным: с января по апрель динамика была отрицательной, а вот с мая линия графика развернулась вверх.

Кто задает тон на этом рынке? Больше половины всех сделок – 56% – пришлось на пять брендов. Honda продала 2617 мотоциклов, Yamaha – 1964, Kawasaki – 1148, Suzuki – 1117, BMW – 1014. У всех остальных марок результат не дотянул и до тысячи единиц.

В модельном зачете первенство удерживает Honda CBR: за последний месяц лета таких байков с пробегом купили 529. На второй строчке – Honda CB с 432 штуками, а замыкает тройку Suzuki GSX (269).

О том, какие автомобили чаще всего покупают на вторичном рынке, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!