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Российский бренд впервые пробился в топ-5 премиум-авто, обойдя Mercedes-Benz

«Автостат»: Esteo впервые вошел в топ-5 брендов по продажам премиальных авто

В августе 2026 года в России продали 1018 новых автомобилей Esteo. Такие данные приводит агентство « Автостат», ссылаясь на сведения АО «ППК». Для отечественной марки это первый случай, когда она попала в пятерку самых продаваемых премиальных брендов страны.

Первое место в премиум-сегменте удержал китайский Tank – 1331 реализованная машина за месяц. Сразу за ним расположились два немецких бренда, Audi и BMW, причем разрыв между ними почти незаметен: 1198 и 1197 экземпляров. Правда, официально на российском рынке обе марки не представлены.

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Четвертую строчку занял как раз Esteo с теми же 1018 автомобилями, а замыкает топ-5 Mercedes-Benz – 905 единиц.

Что до общего объема, то за август в стране разошлось 9230 новых премиальных машин. Относительно того же месяца 2025 года падение составило 11%.

А о том, какие скидки сейчас делают на машины в России, «За рулем» рассказывал ранее.

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Источник:  Автостат
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