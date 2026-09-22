Параллельный импорт на подъеме — названы самые популярные модели

В топ-3 моделей параллельного импорта вошли Mazda и две модели Toyota

С января по конец августа 2026 года россияне купили 131,4 тысячи машин, доставленных в РФ по схеме параллельного импорта.

Таким образом, объем «серых» поставок новых легковушек в условях отсутствия официальных каналов мировых производителей в России за год вырос на 86%, сообщает руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Пятерку наиболее популярных «параллельных» моделей в январе-августе 2026 года составили исключительно кроссоверы: четыре японских и один европейского бренда.

Топ-5 моделей параллельного рынка, январь-август 2026:

Mazda CX-5 – 16744 шт.

Toyota RAV4 – 7776 шт.

Toyota Highlander – 7046 шт.

Nissan Qashqai – 4854 шт.

Audi Q5 – 4108 шт.

Лидирующая Mazda CX-5 явно выделяется на фоне всех остальных: она востребована более чем в два раза больше, чем идущий на втором месте «рафик».

Впрочем, Toyota RAV4 может и ответить – сейчас в наличии у «серых» дилеров есть машины за 3,8 млн.