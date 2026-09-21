В Россию наладили поставки новых кроссоверов Toyota RAV4 с адекватными ценами

Новые Toyota RAV4 из Китая предлагаются в России с ценами от 3,85 млн рублей

Официальных поставок Toyota в Россию давно нет – вот «частники» и дилеры и наладили собственный канал, причем в основном из Китая. RAV4 в этом потоке держится в лидерах: кроссовер шестого поколения раскупают в разных регионах страны, как из наличия, так и под заказ.

Toyota RAV4

Сколько просят в Москве? 3 850 000 рублей за новый RAV4 2025 года выпуска, и машина уже стоит в салоне. Комплектация Luxury включает адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу с люком, электропривод регулировки боковых зеркал, систему кругового обзора, цифровую приборную панель, кожаный мульти-руль, мультимедийную систему с 15,6-дюймовым сенсорным планшетом, кожаную отделку салона – и это далеко не весь список.

В Казани, Красноярске, Челябинске, Чебоксарах, Кемерово, Смоленске, Воронеже и Ростове-на-Дону аналогичный кроссовер обойдется минимум в 3 900 000 рублей.

Еще на 50 тыс. рублей дороже он в Новокузнецке, Новосибирске, Набережных Челнах, Кирове, Оренбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и ряде других городов.

Если смотреть на рынок целиком, в продаже около тысячи автомобилей – с учетом тех, что доступны под заказ. У крупных мультибрендовых и официальных дилеров в Москве кроссоверы без учета скидок стоят от 4 200 000 до 4 490 000 рублей, а объявления у них насчитывают несколько сотен машин. Многие уже в наличии, хотя часть обозначена статусом «В пути».

Интерьер Toyota RAV4

Что до техники, привозят в подавляющем большинстве случаев бензиновую версию – знакомый россиянам 2,0-литровый атмосферный двигатель серии M20D мощностью 171 л. с. Трудится он в паре с безальтернативным вариатором К120, а привод практически у всех «китайских» RAV4 полный.

Собирают китайский RAV4 на совместном предприятии FAW-Toyota в Чэнду. Перелицованный кроссовер под названием Wildlander выпускает СП GAC-Toyota в Гуанчжоу.

Кстати, ранее RAV4 угодил в рейтинг самых «живучих» кроссоверов и внедорожников от iSeeCars – тех, что с наибольшей вероятностью дойдут до пробега в 400 тыс. километров без особых проблем. Для RAV4 вероятность такой судьбы оценили в 7,9%, то есть почти вдвое выше среднего по сегменту SUV.

О том, какой китайский кроссовер в России набирает популярность и получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026

Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.

АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.

Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.

Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan