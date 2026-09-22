Техосмотр придется пройти по-новому — в каких случаях? Что для этого нужно?

Эксперт Серебряков рассказал об изменениях правил проведения техосмотра

С 1 сентября 2026 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 678 от 02.06.2026, которое корректирует правила проведения техосмотра.

Как известно, частники техосмотр проходить не обязаны, но диагностическая карта вам понадобится при регистрационных действиях – при постановке на учет в ГАИ или смене владельца машины старше 4 лет. В новом постановлении есть несколько нюансов: теперь госпошлину надо оплачивать заранее, но зато регистрировать машину можно без СТС и ПТС, а у ГАИ появились полномочия самостоятельно (без решения РСА) закрывать оператору техосмотра доступ к базе данных.

Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Ключевое нововведение – расширение полномочий Госавтоинспекции. Теперь ГАИ может самостоятельно приостанавливать доступ оператора ТО к Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИСТО), не дожидаясь решения Российского союза автостраховщиков (РСА). Основания прежние: два и более факта оформления диагностических карт без реального осмотра в течение 12 месяцев.

Раньше процедура была многоступенчатой: МВД выявляло нарушения, направляло материалы в РСА, который лишал аккредитации – и только после этого оператора отключали. Теперь решение принимается быстрее, что сокращает время, в течение которого недобросовестный пункт продолжает выдавать фиктивные карты. При этом РСА сохраняет функции по аккредитации операторов и ведению реестра.

Насколько нововведение окажется эффективным на практике, покажет время. Доля фиктивных карт в общем объеме составляет порядка 0,1–0,2% – при примерно 10 млн оформляемых карт в год и около 3800 действующих операторов.

Кроме того, изменилось еще несколько аспектов. Во-первых, владелец автомобиля обязан оплатить госпошлину в 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО до начала процедуры техосмотра. После оплаты оператору необходимо предоставить УПНО – уникальный 32-значный код, подтверждающий платеж. сама пошлина введена с 1 сентября 2025 года поправками в Налоговый кодекс, а постановление № 678 лишь закрепило порядок ее уплаты до начала осмотра.

Во-вторых, расширен перечень документов, которые можно предъявить при техосмотре. Если СТС или ПТС отсутствуют и восстановить их невозможно, допускается расширенная выписка из государственного реестра транспортных средств, которую можно получить через Госуслуги. В-третьих, определен исчерпывающий состав регистрационных данных, которые оператор обязан проверить при идентификации автомобиля: госномер, марка и модель, категория ТС, идентификационный номер (VIN).

Ранее «За рулем» уже рассказывал, чего ждать автовладельцам от этих изменений.