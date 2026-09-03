В России ужесточили контроль за техосмотром: чего ждать автомобилистам?

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу новые правила техосмотра

С 1 сентября в России заработали обновленные правила техосмотра, утвержденные постановлением правительства. Поправки бьют по станциям, которые штампуют диагностические карты без реальной проверки автомобилей. На деле изменения затронут и обычных водителей: из документа исчезнет пробег, а список разрешенных бумаг расширится.

Техосмотр, в отличие от техобслуживания, не предполагает ремонта: специалисты лишь сверяют машину или мотоцикл с требованиями безопасности и вносят найденные изъяны в диагностическую карту. Этот документ обязателен при постановке на учет автомобиля, с года выпуска которого прошло больше четырех лет, а также при смене владельца такой машины.

Как ГАИ будет блокировать операторов ТО

Речь о доступе к ЕАИСТО – единой автоматизированной информационной системе техосмотра. Раньше для приостановки доступа недобросовестного оператора требовалось согласование с Российским союзом автостраховщиков. Теперь Госавтоинспекция может заморозить его сама – при условии, что за двенадцать месяцев зафиксированы два и более случая выдачи карты без фактического осмотра.

Едва доступ заблокирован, оператор теряет возможность оформлять новые карты. Правда, у него остается право обжаловать решение, подчеркнул член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов.

Много ли таких недобросовестных пунктов? По подсчетам Союза операторов техосмотра, доля карт, выданных без реальной проверки, – порядка 0,1-0,2%. Председатель союза Максим Бурдюгов называет цифру небольшой на фоне 3800 действующих операторов и более 10 млн карт, оформляемых ежегодно.

Плисов вообще считает проблему экономической. Услуга регулируется государством и стоит примерно 1 тыс. руб., тогда как средний нормо-час достигает 2 тыс. руб., а в мегаполисах нередко оказывается выше. На такие деньги сложно провести полноценную диагностику, вот и находятся станции, которые ограничиваются фотографиями, идентификацией автомобиля и беглым осмотром узлов.

Впрочем, у одних пунктов подход честнее: для них техосмотр – дополнительная процедура, поэтому используют имеющееся оборудование и более тщательно проверяют машины. Другие же «заточены» под документы: достаточно снимка, сверки номеров и поверхностного осмотра.

Передвижные пункты ТО: новые требования

Не обошли поправки и мобильные диагностические линии – те самые фургоны с приборами для выездной проверки. По мнению Плисова, раньше они в основном находились в «серой» зоне. Теперь им придется согласовывать место размещения и график, вносить эти данные в электронный реестр. К тому же разворачивать линию разрешат только там, где не хватает стационарных пунктов.

Бурдюгов переживает: дополнительные согласования и рост административной нагрузки способны сократить число таких линий. Для удаленных и северных территорий это серьезный риск: там передвижной пункт часто оказывается единственной реальной возможностью пройти техосмотр.

Есть и положительные сдвиги. В нормативной базе уточнили процедуру идентификации транспортных средств и устранили ряд несогласованностей. Как отметил автоюрист Лев Воропаев, аннулировать диагностическую карту теперь можно не только из-за контрольных проверок, но и на основании данных из прокуратуры либо вступившего в силу решения суда.

Что изменится для водителей

Для большинства автовладельцев, считает Бурдюгов, поправки практически незаметны. Зато одно новшество способно осложнить жизнь покупателям подержанных автомобилей. Из диагностической карты исключили сведения о пробеге; раньше показания одометра фиксировал технический эксперт, данные попадали в ЕАИСТО и помогали сверять историю машины. Теперь такую информацию при покупке не проверить, что играет на руку недобросовестным продавцам.

Кстати, проблемы возникали и раньше. Автоюрист Дмитрий Дугин напоминает: оператор мог ошибиться и вписать в карту неверный пробег. «Потом возникали вопросы у добросовестного водителя, который пробег не скручивал», – пояснил он.

Перед визитом на пункт стоит помнить о госпошлине – 500 руб. А потерять документы теперь не так страшно: если СТС или ПТС отсутствуют и восстановить их невозможно, можно предъявить оператору расширенную выписку из электронного реестра транспортных средств.

Перечень документов действительно изменился, подтвердил Илья Плисов. Стандартный набор прежний – СТС либо ПТС, однако при их утрате и невозможности восстановления подойдет выписка из государственного реестра транспортных средств по установленной форме.

Покупателям подержанных машин полезно помнить пример 13-летнего Гелендвагена, о котором «За рулем» уже рассказывал.