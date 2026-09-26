Названы наиболее уязвимые перед некачественным бензином машины

Эксперт Славнов: китайские авто более требовательны к качеству топлива

Жалобы на проблемы после заправки чаще всего приходят именно от владельцев свежих китайских машин. Хотя критической угрозы для двигателя топливо с более низким экологическим классом все же не создает. Такую точку зрения озвучил автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

Заливать в такие автомобили он советует 95-й бензин. Случаи настоящих сбоев из-за горючего стандарта Евро-3, по его словам, единичны. За снижением класса чистоты топлива стоит вовсе не торговля поддельным суррогатом, а нынешние реалии восстановления отечественных очистных мощностей.

Почувствует ли водитель разницу в повседневной езде? Вряд ли. Всю лишнюю грязь, как подчеркнул специалист, возьмет на себя стандартный топливный фильтр. Поддаваться панике из-за слухов в социальных сетях он не советует – при необходимости класс горючего можно просто уточнить прямо на заправочной станции.

Ранее «За рулем» рассказывал, почему россияне все чаще выбирают подержанные китайские машины.

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