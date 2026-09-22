Почему россияне все чаще выбирают подержанные китайские машины? Мнение эксперта

В августе 2026 года продажи машин с пробегом из КНР выросли до 36,4 тысяч

Парк китайских автомобилей в России разросся до внушительных размеров. Речь о машинах, которые брали новыми два-три года назад, – и вот теперь они массово уходят на вторичный рынок, в том числе по программам trade-in.

«В России сформировался огромный парк китайских машин, купленных новыми 2-3 года назад, которые сейчас массово выходят на вторичный рынок по программам trade-in. Покупатели выбирают их, так как это относительно "свежие" автомобили с понятной историей обслуживания, которые выступают прямой и более доступной альтернативой европейским и японским маркам с огромными пробегами», – отметил эксперт.

По прогнозу эксперта, доля китайских брендов на вторичке продолжит уверенно прибавлять, а к концу года, вполне возможно, обновит рекордные значения. Логика покупателя простая: годовалая или двухлетняя машина из КНР выглядит выгоднее, чем новая.

В августе 2026 года продажи легковых автомобилей с пробегом в стране просели на 8%, до 551 тысячи штук. На китайском сегменте это падение, впрочем, никак не сказалось.

Напротив – в последний месяц лета владельцев сменили 36,4 тысячи машин из КНР. К августу прошлого года прирост составил четверть.

О том, какие машины с пробегом россияне выбирают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.

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