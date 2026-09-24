Две модели Lada получили пневмоподвеску

АВТОВАЗ представил новые коммерческие версии Lada Granta и Lada Largus

В Казани, где сейчас идет выставка Comtrans-2026, АВТОВАЗ показал коммерческие версии сразу двух моделей – Lada Largus и Lada Granta. К названию обеих модификаций добавили приставку «Куб». Есть и общее техническое решение: сзади стоит пневмоподвеска, благодаря которой клиренс машины остается неизменным, сколько бы груза в нее ни положили.

Granta «Куб» – это фургон. Полезный объем – 4,8 куб. м, а грузоподъемность – 830 кг. Грузовой отсек обшит рифлеными металлическими листами, задние двери распашные, боковая – тоже.

Largus «Куб» выпустили в спецверсии, которая рассчитана на перевозку маломобильных пассажиров. Задняя часть оборудована аппарелью – она раскладывается электроприводом и служит для подъема человека в инвалидном кресле. Такому пассажиру предусмотрели дополнительный ремень безопасности, а само кресло фиксируется специальными креплениями.

О коммерческих машинах «За рулем» уже подробно рассказал, протестировав Газель NN с полным приводом.

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