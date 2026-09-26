2,1 секунды до сотни: чем удивит 1000-сильный кроссовер из Саудовской Аравии

Ceer из Саудовской Аравии показал две новые модели электрокаров

Саудовский автопроизводитель Ceer представил сразу два электромобиля – седан и внедорожник, объединенные названием Exobot. На снимках они выглядят как концепт-кары, хотя выпускать их собираются по-настоящему: серийную сборку наладят на заводе в Экономическом городе короля Абдуллы. Первым о новинках написал Carscoops.

Главная визуальная фишка – гигантское лобовое стекло. Ceer уверяет, что длиннее (2,4 м) нет ни у одной серийной машины. Переход в капот сделали почти незаметным, а облик дополняют узкие фары и дневные ходовые огни. У внедорожника вдобавок предусмотрен массивный бампер.

Двери здесь тоже необычные – типа «крыло чайки». В терминологии бренда они называются Shahin Wing Doors, отсылая к соколу-шахину.

Над проектом, между прочим, работали не только саудовские инженеры: машину создали в партнерстве с тайваньской Foxconn, а электроприводные системы поставила BMW.

Характеристики Exobot: до 1111 л.с. и 670 км хода

Топовая версия получила три электромотора. Суммарная мощность – 1111 л.с., крутящий момент – 1500 Н·м. Такой отдачи хватает, чтобы седан разменял первую сотню за 2,1 секунды и разогнался до 250 км/ч. Внедорожник чуть скромнее: 2,4 секунды до 100 км/ч и 210 км/ч максимума.

Для стартовой версии First Edition заявлены другие цифры – 850 л.с. и 1000 Н·м. Седан ускоряется до сотни за 2,6 секунды, внедорожник – за 2,9.

Батарея у обеих версий одинаковая, на 112 кВт·ч. Запас хода у седана – 670 км, у внедорожника – 560 км, а 800-вольтовая архитектура позволяет заряжаться с 10 до 80% менее чем за полчаса. Отдельно продумали защиту от жары: тройное серебряное покрытие стекол и мощная система охлаждения сбрасывают температуру в салоне с 65 до 32 °C за десять минут.

Оснащение Exobot и планы Ceer до 2030 года

Внутри – 48-дюймовый экран во всю верхнюю часть передней панели, 10,4-дюймовый центральный дисплей мультимедиа и отдельный восьмидюймовый экран для задних пассажиров. Руль сделан в форме штурвала, есть голосовой помощник на базе ИИ и поддержка обновлений «по воздуху».

Производитель обещает и беспилотное вождение без участия водителя – с навигацией «от точки до точки». Правда, какими решениями это обеспечат, пока не раскрывается.

Что до цен, их не назвали. Сначала Exobot будут собирать ограниченной серией First Edition, а с 2028 по 2030 год Ceer собирается вывести еще пять моделей. Любопытно, что изначально бренд думал только об электромобилях, теперь же в линейку хотят добавить подзаряжаемые гибриды и машины с обычными ДВС.

О других необычных электромобилях и их рекордах «За рулем» уже рассказывал.

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