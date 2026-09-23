Новая Буханка — УАЗ рассказал, какой она будет!

Ильнур Сахабиев: УАЗ рассматривает три концепции нового внедорожника Буханка

На Ульяновском заводе идет «мозговой штурм» по поводу нового поколения внедорожника УАЗ Буханка, сообщил гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев. По его словам, рассматриваются три подхода.

Подход №1

Сохранить платформу и поставить на нее новый кузов. При этом есть понимание, что с нуля разработанный штампованный кузов потребует больших инвестиций, которые сложно вернуть, да и новый кузов на старой платформе – в целом не совсем верный подход.

Подход №2

Пересмотр проекта УАЗ-3165 Симба, разрабатывавшегося в 1990-2000-х годах и не пошедшего тогда в серию ввиду недостатка финансирования. Модернизированный кузов Симбы предполагается поставить на платформу нынешнего Патриота. Либо использовать одну из новых платформ, использующихся сейчас на УАЗе, – по всей вероятности, имеются в виду пикапы Sollers (клоны JAC).

УАЗ-3165 Симба

Подход №3

Взять за основу платформу развозного грузовичка Sollers Argo (в оригинале – JAC N25 / N35), также локализованного на УАЗе, и добавить к нему новый кузов: по словам Сахабиева, «дорастить пол средний, задний пол сделать, сделать боковины и собрать однообъемный автомобиль».

При этом топ-менеджер отметил, что Буханка, как и Хантер, точно не покинет модельный ряд УАЗа в обозримом будущем, так как в России по-прежнему много регионов, где такие машины востребованы.

Ранее «За рулем» рассказал, как будет называться обновленный УАЗ Патриот.