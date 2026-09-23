Новая Буханка — УАЗ рассказал, какой она будет!
На Ульяновском заводе идет «мозговой штурм» по поводу нового поколения внедорожника УАЗ Буханка, сообщил гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев. По его словам, рассматриваются три подхода.
Подход №1
Сохранить платформу и поставить на нее новый кузов. При этом есть понимание, что с нуля разработанный штампованный кузов потребует больших инвестиций, которые сложно вернуть, да и новый кузов на старой платформе – в целом не совсем верный подход.
Подход №2
Пересмотр проекта УАЗ-3165 Симба, разрабатывавшегося в 1990-2000-х годах и не пошедшего тогда в серию ввиду недостатка финансирования. Модернизированный кузов Симбы предполагается поставить на платформу нынешнего Патриота. Либо использовать одну из новых платформ, использующихся сейчас на УАЗе, – по всей вероятности, имеются в виду пикапы Sollers (клоны JAC).
Подход №3
Взять за основу платформу развозного грузовичка Sollers Argo (в оригинале – JAC N25 / N35), также локализованного на УАЗе, и добавить к нему новый кузов: по словам Сахабиева, «дорастить пол средний, задний пол сделать, сделать боковины и собрать однообъемный автомобиль».
При этом топ-менеджер отметил, что Буханка, как и Хантер, точно не покинет модельный ряд УАЗа в обозримом будущем, так как в России по-прежнему много регионов, где такие машины востребованы.
Ранее «За рулем» рассказал, как будет называться обновленный УАЗ Патриот.
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