Сэкономили на жидкостях — готовьтесь к «капиталке»: советы по обслуживанию авто

Осипов: замена тормозной жидкости, антифриза и масел дешевле капремонта ДВС

Долгий осенне-зимний сезон не за горами. Тем, кто рассчитывает ездить без сюрпризов и растянуть срок жизни своей машины, одной проверки шин, аккумулятора и стартера явно мало. Отдельная история – технические жидкости. По сути, именно от их состояния зависит, как поведут себя важнейшие узлы автомобиля и насколько безопасной окажется езда.

Какие из них держать под контролем и в какой момент профилактика становится бесполезной, объяснил Кирилл Осипов, руководитель управления оценки предметов лизинга ГК "Интерлизинг".

Многие, готовя иномарку к холодам, ограничиваются банальной заменой моторного масла. По словам Осипова, этого недостаточно: в машине хватает и других жидкостей, от которых зависят и безопасность, и ресурс ключевых агрегатов. У каждой свой срок службы, причем экономия на замене оборачивается крайне печальными последствиями.

Тормозная жидкость – первая в списке критичных, по словам эксперта. Она гигроскопична, то есть со временем впитывает влагу из воздуха. Чем это грозит? При интенсивном торможении состав закипает, появляются воздушные пробки – и тормоза отказывают внезапно.

Дальше по важности идет антифриз. Охлаждающая жидкость с выработанным ресурсом перестает защищать систему от коррозии: радиатор забивается, двигатель перегревается, дело может дойти до деформации головки блока цилиндров.

Не меньше внимания требуют моторное и трансмиссионное масла. Отработавшая смазка оставляет нагар и ускоряет износ деталей двигателя. В трансмиссии копятся металлическая стружка и продукты трения – отсюда рывки при переключении передач и преждевременный износ коробки.

Отдельный момент, на который Осипов обратил внимание: при замене технических жидкостей ориентироваться стоит не только на пробег, но и на календарный срок их службы.

Регулярный контроль состояния жидкостей перед каждым сезоном обходится куда дешевле, чем последующий капитальный ремонт агрегатов, – таким был его вывод.

О том, какие расходники нужно менять дважды в год, «За рулем» уже рассказывал.

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