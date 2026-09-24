В Германии назвали победителей премии «Автомобиль года»

Определены победители премии «Автомобиль года» в Германии

Жюри конкурса German Car of the Year (GCOTY) подвело итоги ежегодного отбора – выбирали лучшие новые автомобили, вышедшие на рынок за последние двенадцать месяцев. Голосовали 47 автомобильных журналистов из Германии и других стран, о чем устроители рассказали на своем сайте.

Пять классов – пять победителей. В бюджетном сегменте (до €25 тыс.) верх взял электрокар Volkswagen ID. Polo, среди компактных моделей (€25-40 тыс.) лучшим оказался Kia PV5 – электрический фургон и минивэн. Премиальный уровень (€40-70 тыс.) покорился Mercedes-Benz GLC. А вот в люксе, то есть дороже €70 тыс., победу праздновал китайский электрифицированный минивэн Xpeng X9, тогда как в спортивной категории первенство ушло к электрическому седану Hyundai Ioniq 6 N. Абсолютного лауреата премии назовут в начале ноября, причем выбирать будут как раз из этих пяти машин.

Хватало и отдельных номинаций. По сути, здесь отмечали не класс, а конкретное качество модели. За лучшее соотношение цены и качества наградили компактный хэтчбек Geely E2, причем среди всех участников конкурса. Дизайн экстерьера лучше всех получился у еще одного небольшого хэтчбека на электротяге – Renault Twingo, а за интерьер и мультимедийные решения отметили BMW iX3. Силовую установку Porsche 911 Turbo S жюри тоже признало лучшей, звание же лучшего семейного автомобиля досталось Skoda Peaq.

Есть в конкурсе и персональная награда. «Автомобильным человеком года» объявлен Клаус Целльмер, который до недавних пор возглавлял Skoda. Между прочим, ранее на этой неделе совет директоров Volvo сообщил о его назначении на пост президента и гендиректора компании – там он заменит Хокана Самуэльссона.

О том, как китайские автомобили укрепляют позиции на рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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