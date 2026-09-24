В России появился новый семейный «японец» с надежным мотором и ценой «китайца»

Mitsubishi Xpander из ОАЭ предлагается в России с ценами от 2,2 млн рублей

Семиместные машины в России без внимания не остаются – особенно те, чья техническая начинка давно проверена и способна отходить много лет. Один из таких вариантов – компактвэн Mitsubishi Xpander. Привезти его можно под заказ из ОАЭ, а можно взять из наличия.

Mitsubishi Xpander

Самый доступный вариант с доставкой во Владивосток – 2 230 000 рублей. Именно столько просят за машину в простой комплектации. Кондиционер там есть, руль – с частичной мультифункцией и перфорированным ободом, плюс бортовой компьютер, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники на всех дверях и литые диски.

На фоне китайских конкурентов ценник выглядит скромно. Семиместный кроссовер Geely Okavango обойдется минимум в 3 864 990 рублей. Трехрядные Jetour X90 Plus стартуют от 3 969 900 рублей, а за Tenet T8 2025 года выпуска придется отдать не меньше 3 630 000 рублей.

В Омске минимальная цена поставки нового Xpander чуть выше – от 2 262 600 рублей. Версия Cross с «внедорожным» антуражем во Владивостоке стоит ориентировочно от 2 317 000 рублей, в Москве ее заказывают за 2 695 000, в Мурманске – за 2 750 000, а в Перми – примерно за 2 830 000. Обычные компактвэны тоже доступны под заказ: в Новосибирске от 2 455 000 рублей, в Тюмени от 2 830 000, есть и другие города. Правда, конечная сумма зависит от комплектации, курса валют, логистики, таможенных платежей, утильсбора и ряда прочих условий.

Mitsubishi Xpander

Машины из наличия: от Петербурга до Сочи

Часть автомобилей продают из наличия. В Санкт-Петербурге новый Mitsubishi Xpander Cross с льготным утильсбором оценили в 2 690 000 рублей. Остальные предложения, судя по всему, идут с коммерческим утильсбором: в Нижнем Новгороде кросс-вэн стоит от 2 999 000 до 3 749 000 рублей, в Сочи его выставили за 3 500 000.

Под капотом у Xpander и Xpander Cross – один и тот же агрегат. Это 1,5-литровый «атмосферник» с цепным приводом ГРМ, который хорошо зарекомендовал себя у азиатских таксистов. Он спокойно «переваривает» 92-й бензин, отдает 105 лошадиных сил и работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом.

В богатых комплектациях оснащение заметно щедрее: кожаный мультифункциональный руль, полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера кругового обзора с парктрониками, порты USB-C для гаджетов, климат-контроль – и это не весь список.

Кстати, ранее в России начали продавать новый компактный минивэн Suzuki Solio, который официально представлен только на японском рынке. Сейчас его в основном заказывают, хотя попадаются и машины из наличия. Цены на модель стартуют в среднем от 1 700 000 рублей.

О других доступных кроссоверах, которые вот-вот появятся в России, «За рулем» уже рассказывал.

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