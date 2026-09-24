Недорогой добротный кроссовер выходит на рынок РФ — известна цена

«Белджи» назвал цену бюджетного кроссовера Belgee X50 с атмосферным мотором

Белорусский производитель «Белджи» объявил цену нового кроссовера Belgee X50 для российского рынка.

Единственная комплектация Актив/Active обойдется в 2,1 млн рублей с учетом скидки 100 000 рублей при покупке машины по программе трейд-ин. Для сравнения: более «продвинутая» модификация той же модели, Belgee X50+, стоит сейчас в России от 2 319 990 рублей.

Обе машины – суть различные итерации локализованного в РБ кроссовера Geely Coolray. Но X50+, помимо обновленного дизайна, располагает турбомотором, а возвращающийся на рынок X50 – более простым атмосферным движком 1.5 (122 л.с., 152 Нм) в паре с 6-ступенчатой АКП. Заявленный расход в смешанном цикле – 7 л/100 км.

«Адаптация автомобиля к холодному климату включает в себя широкий зимний пакет. Сюда входят обогревы зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, рулевого колеса, подогрев передних сидений, а также бачок стеклоомывающей жидкости увеличенного объема – 5 литров», – отмечают в пресс-службе бренда.

Для кузова будет доступно шесть оттенков. О появлении нового Belgee X50 в российских дилерских центрах будет объявлено отдельно, хотя уже сейчас можно оформить запрос на машину через официальный сайт Belgee.

Ранее «За рулем» рассказывал – некоторые дилеры считают, что до конца 2026 года Belgee X50 будет в дефиците.

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