Рама, автомат, полный привод — на УАЗе стартовало производство новинки

Группа «Соллерс» начала производство первых партий внедорожников Sollers S9

В Ульяновске началось производство первых партий полноразмерных рамных внедорожников Sollers S9 (С9).

Производство по технологии полного цикла с использованием штампованных деталей собственного производства стартовало на мощностях Парка новых технологий в индустриальном комплексе УАЗ. Для этого на площадке запустили новый прессовый комплекс и организовали новые линии по сварке кузовов и сборке машин. Машины, что сходят сейчас с конвейера, отправляются на контроль качества и пробеговые испытания.

На этих первых автомобилях будут отрабатываться и подтверждаться технологии серийного производства. А серийные Sollers S9 начнут отгружать в дилерскую сеть с декабря 2026 года.

Sollers S9 – соплатформенник уже известного пикапа Sollers ST9, это пара локализованных в Ульяновске и адаптированных к российским условиям китайских JAC JS9 и T9. При идентичной длине (5200 мм) и ширине (1965 мм) Sollers S9 чуть ниже китайского собрата (1885 мм против 1920 мм) и чуть короче по базе – 3090 мм вместо 3110 мм. Моторная гамма: бензиновый 2.0 турбо (224 л.с., 390 Нм) или турбодизель 2.0 (163 л.с., 410 Нм.) в паре с 8-ступенчатой АКП.

Локализацию сразу закладывают высокую: помимо кузова, силовые агрегаты, компоненты систем безопасности, электроника, элементы экстерьера и интерьера выпускаться в России.

«Мы объединили лучшие инженерные ресурсы с нашим производственным опытом и компетенциями в области развития локальной компонентной базы, чтобы вывести на рынок современный, высокотехнологичный, надежный и доступный продукт. В силу уникальности проекта, мы максимально тщательно относимся к каждому этапу запуска серийного производства Sollers S9, чтобы гарантировать бескомпромиссное качество и превосходные потребительские свойства на старте продаж», – заявил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов.

Старт продаж новой модели ожидается в конце 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал про ориентировочные цены на Sollers S9.