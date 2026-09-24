В Россию снова массово ввозят японские авто из 90-х: почему так происходит?

Ретроавто старше 30 лет без утильсбора: в РФ везут Toyota Mark II, Chaser, Nissan Skyline R32 и R33

Китайские марки за последние годы плотно обосновались в России – к июлю 2026 года здесь числилось свыше 3 миллионов таких машин. Но статистика статистикой, а в гаражах у многих по-прежнему живет привязанность к подержанным японцам и корейцам.

Загвоздка в том, что вторичный рынок не резиновый. Автомобили, которые попадают в страну по льготным схемам, когда-нибудь да закончатся. И тут на выручку приходит союзник странный, зато надежный – время.

Почему старые Toyota и Nissan снова в цене

Российские водители и завсегдатаи гаражных форумов до сих пор с ностальгией вспоминают ярких представителей немецкой и японской школы автостроения 80-90-х. Такие машины у нас исторически в почете, и за них готовы выкладывать серьезные суммы.

Даже на фоне свежих китайских моделей старые « Крузаки » ловят восторженные взгляды. Чем объяснить такую верность?

Удобство, надежность, долговечность – вот что ценят в автомобилях той эпохи. За достойную Toyota Mark II просят больше миллиона рублей, а малопробежные Mercedes W140 или BMW E38 и вовсе уходят за десятки миллионов.

Ретроавтомобили старше 30 лет и утильсбор

И вот здесь есть приятный момент. По действующему законодательству платить утилизационный сбор за ретроавтомобиль старше 30 лет не нужно – при условии, что он в заводском состоянии, без тюнинга и доработок. А значит, снова доступны Toyota Mark II и Chaser, Corolla, Nissan Skyline R32 и R33, Nissan Safari Y60, культовая Honda Civic, Mitsubishi Pajero II.

Таможню, разумеется, никто не отменял. Хотя даже со всеми расходами привезенный экземпляр обойдется примерно в те же деньги, что и машина на российском рынке, зато состояние у него будет заметно лучше.

Есть и еще один вариант – рынок Беларуси, где тоже хватает хорошо сохранившихся автомобилей 80-90-х годов.

Покупать такое авто как бизнес-идею или способ сэкономить не стоит. Их берут с душой и надолго – как любимую игрушку, за которой гонялись много лет.

О возвращении интереса россиян к проверенным японским моделям «За рулем» рассказал, оценив новый семиместный Mitsubishi за 2,2 миллиона.

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